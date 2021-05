Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne del 9 maggio, secondo le quali Riccardo avrebbe smascherato Roberta Di Padua, ha avuto come conseguenza il crollo dei follower della dama di Cassino sul suo profilo Instagram. Nel dettaglio, pare che più di tremila sostenitori le abbiano dato il benservito e abbiano deciso di non seguirla più.

Roberta Di Padua perde follower su Instagram

Dopo le anticipazioni relative all'ultima registrazione di Uomini e donne diffuse in rete nelle scorse ore, molti follower hanno deciso di non seguire più Roberta Di Padua su Instagram.

A diffondere questo dettaglio è stato l'influencer Amedeo Venza che ha riportato cosa sta accadendo. Secondo il blogger, infatti, in poche ore il profilo dell'ex dama avrebbe perso quasi 4mila sostenitori. Ma come si è arrivati a tutto ciò? Tutto è iniziato dagli spoiler sulle dichiarazioni che Riccardo avrebbe fatto nel corso dell'ultima registrazione di U&D e che hanno messo nei guai la sua ex Roberta.

Uomini e donne, Riccardo smaschera Roberta di fronte a tutti

Entrando nello specifico di ciò che sarebbe accaduto nello studio di Maria De Filippi, si viene a sapere che Riccardo e Roberta hanno chiuso definitivamente la loro storia. Punzecchiato ancora dalla donna, Riccardo questa volta ha deciso di raccontare tutta la verità, svelando alcuni retroscena che hanno di fatto inguaiato Roberta.

L'ex cavaliere tarantino, infatti, avrebbe raccontato che Roberta gli avrebbe chiesto in passato di allungare la presenza in trasmissione per aver modo di acquisire sempre più follower su Instagram. Un retroscena che avrebbe portato alla luce l'inganno di Roberta, pronta a portare avanti il tira e molla con Riccardo solo per questioni di visibilità.

Alla luce delle rivelazioni di Guarnieri, Roberta avrebbe preso in giro anche la redazione di Uomini e donne, oltre che il pubblico a casa.

U&D, i follower credono a Riccardo e abbandonano Roberta

Da quanto si apprende attraverso le anticipazioni de Il Vicolo delle news, nella scorsa registrazione Riccardo avrebbe anche rivelato che Roberta gli avrebbe confessato che Armando parlava male della redazione.

Un fatto che ha scatenato il caos in studio, con Riccardo e Armando vicini alla rissa. Scene che i telespettatori potranno seguire su Canale 5 nel corso dei prossimi giorni. In attesa della messa in onda della puntata, si sa che, oltre agli opinionisti, anche i follower sembrano credere alle dichiarazioni di Riccardo apparse in rete in queste ultime ore. Roberta Di Padua, nonostante abbia cercato di rispedire al mittente le accuse, si ritrova oggi con molti sostenitori in meno.