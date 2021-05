Accuse pesanti sono giunte in queste ultime ore da due ex dame del Trono Over di Uomini e donne all'indirizzo di Roberta Di Padua. Veronica Ursida e Aurora Tropea infatti, nel corso di una diretta Instagram, hanno rivelato che l'ex di Riccardo Guarnieri le avrebbe quasi investite con l'auto. Frasi che hanno portato Roberta a intervenire immediatamente, minacciando di adire alle vie legali.

Scintille tra le ex protagoniste di Uomini e donne, Veronica Ursida, Aurora Tropea e Roberta Di Padua.

A scatenare il caos una diretta Instagram in cui Veronica e Aurora hanno lanciato pesantissime accuse contro la dama di Cassino. Nel dettaglio Aurora ha ricordato un episodio già raccontato a suo tempo in puntata e durante il quale, a suo dire, Roberta sarebbe arrivata a metterle quasi le mani addosso: "La tenevano in tre, cercava di acchiapparmi" ha detto l'ex dama, che ha poi aggiunto: "Io non ho accettato la provocazione". Un fatto non nuovo per i fan più attenti che ben ricorderanno il momento in cui Tropea aveva raccontato l'accaduto in puntata.

Nella diretta è intervenuta anche l'amica Veronica Ursida la quale, insieme ad Aurora, ha ricordato un altro spiacevole episodio, in cui Roberta l'avrebbe quasi investita con la macchina.

Una rivelazione sconvolgente iniziata con una domanda di Ursida ad Aurora. "Ti ricordi quella volta che ci ha quasi messo sotto con la macchina?". Domanda a cui Aurora ha risposto affermativamente, confermando di fatto le rivelazioni scottanti dell'amica e aggiungendo: "Sì mi ricordo. La redazione sa tutto". Dalle parole di Aurora, sembra che questo particolare episodio non sia rimasto segreto e che, nonostante sia stata presa inizialmente per pazza, alla fine le ragazze della redazione le abbiano chiesto scusa.

Parole e accuse molto pesanti quelle di Veronica e Aurora e che non sono passate inosservate. Roberta Di Padua, venuta a sapere della diretta Instagram delle due donne, non ha perso tempo e, sempre sui social, ha minacciato di adire alle vie legali per tutelare la sua persona.

Nel dettaglio, l'ex di Guarnieri ha dichiarato: "Sono a casa del mio avvocato", aggiungendo: "Stiamo buttando giù qualche querela". Roberta dunque, non sembra intenzionata a farla passare liscia alle due ex dame del Trono Over. Non è chiaro se le querele siano rivolte solo a loro o anche ad altri protagonisti di Uomini e donne, visto che, nell'ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, Riccardo Guarnieri ha svelato gli altarini di Roberta.