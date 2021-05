Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 31 maggio al 4 giugno, Marina irromperà nelle trame e verrà svelata l'identità del misterioso socio occulto di Pietro. Tuttavia, ci sarà spazio anche per storyline che non trattano della lotta per i cantieri. Le anticipazioni rivelano, infatti, che verrà approfondito molto il rapporto tra Speranza e Vittorio. Quest'ultimo si sentirà fortemente attratto dalla nipote di Mariella, tuttavia farà tutto il possibile per resistere alla tentazione e restare fedele ad Alex. Ma ci riuscirà davvero?

Nel frattempo ci saranno problemi anche per Michele e Silvia. La donna cercherà di far capire a suo marito di avere bisogno di maggiori attenzioni. Purtroppo, però, i suoi segnali non verranno recepiti da Saviani e questo finirà per avvicinarla sempre di più a Giancarlo.

Un posto al sole, anticipazioni: Vittorio resta profondamente deluso

Dopo il "quasi" bacio con Speranza (Mariasole Di Maio), Vittorio (Alessandro Amato D’Auria) deciderà di partire per Madrid per allontanare da sé ogni tentazione. Nel frattempo, anche la nipote di Mariella, convinta di avere portato solo guai, deciderà mestamente di fare ritorno al suo paese. A quanto pare, nessuno dei due riuscirà nel suo intento di partire.

In particolare, il giovane Del Bue verrà a conoscenza di qualcosa di sconvolgente proprio poco prima della partenza. Le anticipazioni non rivelano di cosa si tratti ma sottolineano che il ragazzo rimarrà profondamente deluso da questa notizia. L'unica certezza è che Alex (Maria Maurigi) non è prevista in questo ciclo delle puntate dal momento che non fa attualmente parte del cast.

Upas: Vittorio e Speranza si avvicinano pericolosamente

Vittorio farà di tutto per superare la cocente delusione appena ricevuta, però commetterà un errore. Infatti, nonostante i saggi consigli del suo migliore amico Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), finirà per ferire i sentimenti di qualcuno che non c'entra nulla. Difficile capire cosa succederà di preciso, anche se gli spoiler rivelano un importante dettaglio.

A quanto pare, infatti, Vittorio e Speranza avranno un incontro molto ravvicinato e questo porterà il giovane Del Bue a prendere una decisione inaspettata. Ma di cosa potrebbe mai trattarsi?

Un posto al sole: Silvia capisce quanto sia importante Giancarlo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Michele (Alberto Rossi) non riuscirà a comprendere il fatto che la moglie abbia bisogno di maggiori attenzioni. Silvia (Luisa Amatucci) resterà profondamente delusa e amareggiata dalla freddezza del marito e questo la porterà a riflettere seriamente sulla sua relazione e su quello che sta iniziando a provare per Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi). La donna capirà quanto sia importante per lei quel rapporto di intimità e complicità che si sta creando con il suo cliente preferito.