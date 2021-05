Ursula Bennardo, ex volto di Uomini e donne, nonché compagna di Sossio Aruta, è tornata a parlare di Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Ida Platano a fronte dei recenti avvenimenti andati in onda su Canale 5. Sul settimanale Mio, Ursula ha preso le difese dell'ex cavaliere tarantino definendolo come un uomo pieno di valori, mentre invece si è scagliata contro le sue ex Ida e Roberta. Riguardo quest'ultima, Ursula si dice certa che vorrà rientrare nel programma da single: "Io al posto della redazione non glielo permetterei più”.

L'ex U&D Ursula Bennardo difende Riccardo: 'Uomo pieno di valori'

In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, Ursula Bennardo è tornata a parlare di Riccardo Guarnieri, definendolo come un uomo pieno di valori. Nel dettaglio, la compagna di Sossio ha specificato come l'ex cavaliere tarantino sia rimasto sempre nella sua normalità, non sfruttando la popolarità data dalle telecamere. Inoltre, Ursula ha aggiunto come secondo lei, Riccardo debba trovare una donna semplice e umile proprio come lui. Parole che sembrano una frecciatina indirizzata alle ex compagne di Guarnieri, conosciute proprio all'interno del dating show di Maria De Filippi, ossia Ida Platano e Roberta Di Padua.

Ursula si scaglia contro Di Padua: 'Si è fatta prendere molto dai follower e dalla tv'

Ursula ha poi cominciato a parlare delle ultime due storie avute da Riccardo, soffermandosi in primis su quella avuta con Ida. A proposito della dama bresciana, la fidanzata di Sossio Aruta sembra avere le idee chiare: "Penso che la popolarità abbia cambiato Ida" ha confessato la donna, che ha aggiunto come questo fatto abbia a lungo andare deteriorato il rapporto tra i due.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Su Roberta Di Padua, Ursula va giù ancora più dura, convinta che l'ex dama di Cassino provasse solo un amore superficiale per Riccardo, visto che ha chiuso la relazione per futili motivi. Per questo, Bennardo è arrivata a pensare che Roberta sia stata affascinata non tanto da Riccardo, ma dai follower e dalla tv: "Si è fatta prendere molto dai follower e della tv preferendo questi a Riccardo".

Roberta tornerà a U&D? Ursula: 'Fossi nella redazione non glielo permetterei'

Ursula dunque, pensa che Roberta Di Padua non cercasse l'amore in Riccardo e il suo pensiero entra ancora più nel dettaglio con altre affermazioni. Bennardo infatti, si dice convinta che Roberta cercherà di rientrare a Uomini e donne, nonostante Riccardo l'abbia smascherata in una delle recenti puntate andate in onda su Canale 5. Circa l'eventualità che Di Padua possa tornare nel programma, Ursula ha dichiarato: "Io al posto della redazione non glielo permetterei più".