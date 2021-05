Continua l'appuntamento con la soap opera napoletana Un posto al sole, che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20:40 circa. Le anticipazioni ufficiali rivelano che nel corso delle nuove puntate in onda dal 10 al 14 maggio 2021 accadranno dei nuovi colpi di scena imperdibili. Occhi puntati su Alberto Palladini, che vivrà un brutto periodo. Franco Boschi invece sarà in pericolo, proprio quando starà per dare una svolta alle indagini che sta svolgendo per la morte di Ernesto.

Anticipazioni Un posto al sole dal 10 al 14 maggio: Alberto in depressione

Nel dettaglio, le trame dei prossimi episodi di Un posto al sole che saranno trasmessi fino al 14 maggio in televisione rivelano che Alberto, dopo che è stato licenziato da Barbara Filangieri, si impegnerà a riottenere il suo lavoro. Inoltre, Palladini sarà sotto pressione poiché non potrà permettersi di dare a Clara i soldi per il mantenimento del piccolo Federico. Nel frattempo Franco si confronterà con Iodice e, per tale motivo, avrà intenzione di iniziare di nuovo a spiare il misterioso Pietro Abbate. Successivamente Boschi scoprirà delle informazioni molto interessanti grazie alle sue intercettazioni, mentre una fuga di notizie farà emergere i complotti che Roberto Ferri ha messo in atto per i Cantieri.

Guido e Mariella invece proveranno a far riappacificare Cerruti e Bice: i due familiari, quando faranno la pace, creeranno una nuova vicenda di scompiglio a casa Giordano. Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer in onda fino al 14 maggio 2021 rivelano che Alberto cadrà in una profonda depressione, mentre Clara proverà a rifarsi una vita senza di lui.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Pietro contro il suo complice

Franco, sicuro di aver trovato degli indizi importanti sui responsabili della morte di Ernesto, vorrà fare a tutti i costi giustizia. Tuttavia Boschi sarà ostacolato da Roberto, il quale sarà ormai deciso a concludere l'affare con Pietro. Nel frattempo Silvia e Michele cercheranno di recuperare il loro matrimonio, anche se la proprietaria di Caffè Vulcano continuerà a ricevere dei segnali di interesse dal suo nuovo cliente.

Purtroppo l'accordo saltato per la vendita dei Cantieri complicherà la vita di Ferri. Abbate, invece, oltre a essere obbligato a fare i conti con il suo socio segreto, dovrà vedersela anche con il suo complice Biagio.

Franco in pericolo: anticipazioni Un posto al sole 10-14 maggio

Giulia cercherà di capire perché Bianca ha iniziato ad avere un atteggiamento sgarbato con Irene dopo che è ritornata da Berlino. Le trame delle puntate di Un posto al sole dal 10 maggio in poi rivelano che Franco continuerà a svolgere le sue indagini, tanto che sarà sempre più vicino a un pericolo imminente: Boschisi, in seguito, si metterà sulle tracce di Starace. Intanto Michele accetterà con riluttanza di fare le lezioni per il corso online, invece Silvia riceverà il conforto di Ornella poiché sarà abbattuta per i suoi problemi matrimoniali con suo marito.

Mentre Roberto si mostrerà convinto di essere vicino al fallimento, Pietro escogiterà una nuova strategia. Infine Renato sarà preoccupato per la situazione sentimentale di suo figlio Niko e, per tale motivo, cercherà di spronarlo a riprendersi.