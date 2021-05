Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 24 al 29 maggio 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul commissario Mendez che continuerà ad indagare sul caso della morte di Ursula. Tra le indiziate numero uno del decesso della donna, vi è Marcia, la quale finirà in manette.

Le nuove anticipazioni di Una Vita al 29 maggio: Genoveva viene interrogata

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Una Vita rivelano che il commissario Mendez deciderà di presentarsi a casa di Genoveva, perché vuole porle delle domande sul caso della morte di Ursula.

Intanto Marcia deciderà di chiedere a Santiago un favore, che riguarda il suo ex Felipe: la coppia, quindi, si presenterà a casa dell'avvocato.

Intanto Camino e Ildefonso continueranno ad essere affiatati insieme e nel vederli ridere e scherzare, Maite non riuscirà a trattenere e contenere la sua gelosia. In particolar modo non nasconderà all'amata, l'astio che prova nei confronti del giovane pretendente che continua a girargli intorno.

Marcia viene arrestata per la morte di Ursula

Le trame di queste nuove puntate di Una Vita fino al 29 maggio 2021, inoltre, rivelano che si terranno i funerali di Ursula.

Dopo l'ultimo saluto alla donna tenutosi in chiesa, i pochi partecipanti alla cerimonia religiosa si sposteranno nella pensione, dove Fabiana ha deciso di organizzare un piccolo rinfresco per commemorare il ricordo e la memoria dell'ex braccio destro di Genoveva ma anche per salutare Marcia e Santiago, pronti a partire per Cuba.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché proprio mentre si svolgerà questo banchetto, arriverà il commissario Mendez che dichiarerà in arresto Marcia, ritenendola la vera responsabile della morte di Ursula.

Felipe decide di difendere Marcia dopo l'arresto: trame Una Vita 24-29 maggio

La domestica brasiliana, quindi, finirà in manette sotto gli occhi increduli di Santiago che era già pronto per la partenza insieme alla volta di Cuba.

L'uomo, quindi, non potrà fare nulla per evitare questo tragico destino a Marcia ma deciderà di rivolgersi subito a Genoveva per avere delle spiegazioni su quanto è accaduto.

Nel momento in cui Felipe verrà a sapere quello che è accaduto ai danni della sua ex amata, deciderà di assumere la difesa della donna e quindi di farle da avvocato.

Santiago non si arrenderà e proverà a fare di tutto per evitare che Marcia resti in carcere per tanto tempo. Riuscirà ad avere la meglio, adesso che c'è anche Felipe a difenderla?

Intanto Bellita deciderà di denunciare sia Margarita che suo marito mentre in paese si aggirerà un ragazzo, di nome Julio, che continuerà a fare delle domande sul conto di Bellita e della sua famiglia.