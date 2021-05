Continua a essere sempre più travolgente la soap opera iberica Una vita. Gli spoiler degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal 10 al 16 maggio, svelano che i telespettatori assisteranno all’uscita di scena di Ursula Dicenta, che morirà per mano di Santiago Becerra su richiesta di Genoveva Salmeron.

Il brasiliano, dopo il delitto, sarà finalmente libero di rifarsi una vita altrove al fianco di Marcia Sampaio.

Una vita, trame al 16 maggio: Margarita viene arrestata, Bellita versa in gravi condizioni di salute

Nelle puntate che occuperanno Canale 5 dal 10 al 16 maggio, tutti i cittadini di Acacias 38 si prepareranno a trascorrere la vigilia di Natale con i propri cari.

Israel sorprenderà Marcia, dopo averle confessato la sua vera identità, dicendole di amarla: quest’ultima, anche se sarà arrabbiata, sceglierà di rimanere al fianco del brasiliano.

Intanto Ursula continuerà a tormentare Genoveva, arrivando a sostenere che il padre della creatura che porta in grembo potrebbe essere Becerra.

Nel contempo Servante convincerà Cesareo e Jacinto a cantare una serenata ad Arantxa: l’esibizione dei tre uomini purtroppo sarà pessima.

Finalmente dal risultato delle analisi emergerà che Bellita ha ingerito un potente veleno: quest’ultima, non sapendo che ad attentare alla sua vita è stata Margarita, dirà ai suoi familiari d'invitare la sua amica a cena. A questo punto Cinta architetterà un piano ai danni della donna, con la complicità di Liberto e del suo fidanzato Emilio, che andrà a buon fine: infatti la moglie di Alfonso verrà arrestata.

Successivamente José Miguel, Cinta e Arantxa non vedranno l’ora che i medici identifichino il farmaco per curare la cantante. La signora Del Campo, nonostante verserà ancora in delle gravi condizioni di salute, incoraggerà la figlia Cinta a non rinunciare al suo debutto sul palco.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Camino disperata a causa di Maite, Marcia accetta di partire con Santiago

Camino, dopo aver litigato con il fratello, chiederà perdono alla madre Felicia, durante una cena organizzata a sorpresa. Intanto Maite inviterà la giovane Pasamar a fare attenzione e a non far apprendere a nessuno la loro storia d’amore segreta. Nel frattempo Rosina litigherà con il marito Liberto a causa della pittrice Zaldua.

A sorpresa quest’ultima lascerà Camino facendola cadere nella disperazione e le dirà che il giorno seguente si trasferirà a Parigi.

Intanto Genoveva affiderà un incarico all’avvocato Javier Velasco, invece Marcia accetterà di partire con Santiago quando lui le mostrerà i biglietti per Cuba. Salmeron ricorderà al brasiliano che prima di lasciare il paese iberico dovrà occuparsi di Ursula. In particolare la nuova dark lady di Acacias 38 non vorrà essere ostacolata dalla sua nemica, nell’istante in cui lei e Felipe annunceranno la data delle loro nozze.

Felipe perde le staffe, Ursula viene uccisa da Becerra

In seguito Dicenta, non appena incontrerà Marcia per strada, la metterà in guardia sul rapporto tra suo marito e Genoveva.

Quando quest’ultima dirà a Santiago quando dovrà porre fine all’esistenza dell’ex istruttrice, l'uomo temerà di cadere in una trappola.

Intanto Ursula, oltre a far sapere a Felipe che la donna che deve sposare è alleata con Andradel gli dirà che Santiago è un impostore, giunto nel quartiere per farlo separare da Marcia: l’avvocato non crederà alle parole dell’anziana donna e su tutte le furie tenterà di strangolarla. Per fortuna Alvarez Hermoso non ucciderà Ursula per merito dell’intervento di Genoveva. Infine Dicenta incontrerà Salmeron al crocevia e proprio quando sarà in procinto di pugnalarla riceverà uno sparo da Becerra.