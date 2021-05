Continua a regalare delle forti emozioni la soap opera di origini iberiche Una vita, in onda su Canale 5 tutti i giorni dalle ore 14:10, e che in Spagna ha appena chiuso i battenti.

Nel corso degli episodi in programmazione sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) renderà felice Israel Becerra (Aleix Melè), il gemello del suo defunto marito Santiago: la brasiliana, quando non avrà più alcun problema con la giustizia, sorprenderà il brasiliano facendogli una proposta di matrimonio.

Una vita, spoiler: Marcia torna in libertà grazie a Felipe, Becerra viene aggredito

Nelle prossime puntate della serie televisiva nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, Felipe (Marc Parejo) riuscirà a far scagionare Marcia, finita ingiustamente in carcere con l’accusa di essere coinvolta con la morte di Ursula (Montse Alcoverro). La fanciulla brasiliana, non appena tornerà in libertà, sarà ancora decisa a restare al fianco di Becerra, senza sospettare che in realtà Dicenta sia passata a miglior vita a causa sua per rispettare l’accordo sancito con Genoveva (Clara Garrido).

La darklady metterà il bastone tra le ruote alla coppia, poiché intimorita dal pensiero che Becerra possa far sapere a Felipe che c’è il suo zampino nel decesso dell’ex istruttrice e che il figlio che aspetta potrebbe essere suo affiderà un incarico a Velasco (Alejandro Carro).

L’avvocato avrà il compito di eliminare Israel: quest’ultimo - proprio quando non vedrà l’ora di lasciare Acacias 38 con la sua amata - verrà aggredito per strada da un misterioso malvivente.

Marcia e Israel decisi a sposarsi nel loro paese natale

Per fortuna Israel non morirà, ma per merito dell’intervento del sorvegliante Cesareo (César Vea) riporterà soltanto una ferita all’addome, intanto il suo aggressore scapperà via.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Santiago non farà fatica a capire che a ordinare il suo assassinio sia stata Salmeron: nonostante ciò però l’uomo non dirà nulla a Marcia quando farà ritorno a casa: per non farla preoccupare le racconterà l’ennesima menzogna.

A questo punto Israel dirà alla sua amata di voler uscire allo scoperto riguardo alla sua reale identità e che il suo unico obiettivo è quello di renderla felice.

A sua volta Marcia farà rimanere senza parole il brasiliano dicendogli di volerlo sposare: il falso Santiago e la giovane Sampaio saranno determinati a coronare il proprio sogno d’amore su una meravigliosa spiaggia nel loro paese natale, con la speranza di non avere altri imprevisti prima di partire.