Il 4 maggio, sulla tv spagnola andrà in onda l'ultima puntata di Una vita. i telespettatori iberici assisteranno quindi al gran finale della Serie TV ambientata ad Acacias e che porterà con sé molte novità. Dalle anticipazioni si viene a sapere che faranno ritorno nel quartiere Leonor e la coppia formata da Armando e Susana. Novità anche per Casilda, la quale dopo anni a servizio degli Hidalgo, deciderà di cambiare vita.

Una vita, finale di stagione: Casilda lascia Rosina e Liberto e cambia lavoro

La soap Una vita è arrivata al gran finale, almeno per quanto concerne il pubblico spagnolo.

In Italia infatti, a causa della differenza temporale tra la messa in onda spagnola e quella italiana, gli episodi conclusivi della soap andranno in onda solo tra un anno e mezzo circa. In molti si chiederanno cosa avranno riservato gli sceneggiatori ai vari protagonisti di Acacias 38 nel finale di stagione. Curiosità che verrà esaudita scorrendo le anticipazioni riportate di seguito. Nel dettaglio, si viene a sapere che Casilda annuncerà a Rosina la volontà di cambiare lavoro e smettere quindi di servire la donna e Liberto. La domestica infatti, vorrà cambiare vita, dopo aver vinto una grande somma di denaro alla lotteria. Casilda vorrà avviare un'attività in proprio, ma rimarrà basita di fronte alla reazione di Rosina.

Rubio infatti, sembrerà fredda e indifferente con lei, nonostante la ragazza sia al suo servizio da anni: cioè sin dai tempi del suo matrimonio con Maximiliano.

Donna Susana e Armando tornano ad Acacias

Dando uno sguardo alle puntate finali di Una vita, anche Liberto sarà sorpreso dalla mancata reazione di Rosina e arriverà alla conclusione che la moglie non abbia voluto lasciarsi andare ai suoi sentimenti di fronte a Casilda.

È indubbio infatti, che Rosina sia molto legata a Casilda ed è facile immaginare che dentro di sé Rubio sia devastata dal fatto che la ragazza se ne andrà. Le sorprese per Rosina non saranno finite qui, visto che in occasione degli episodi conclusivi faranno il loro ritorno ad Acacias Susana e Armando. la coppia proporrà a Rosina e Liberto di avviare insieme un'attività legata all'esportazione del petrolio.

Anche Leonor fa il suo ritorno nelle puntate finali di Una vita

Oltre a ritrovare il sorriso grazie al ritorno di Susana e Armando, per Rosina le belle notizie non saranno finite. Ad Acacias infatti, giungerà dopo molto tempo anche Leonor Hidalgo. Gli sceneggiatori quindi, avranno riservato un finale felice per la famiglia composta da Liberto e Rosina, ma non sarà certamente così per tutti i personaggi di Una vita. Scorrendo le anticipazioni, si viene a sapere per Genoveva sarà in arrivo una brutta sorpresa. Il marito Aurelio, non sarà affatto morto e farà il suo ritorno nel quartiere. Per Salmeron cominceranno i guai, visto che l'uomo vorrà vendicarsi di lei. Lolita invece, riuscirà finalmente a chiarire con Ramon, facendogli capire che lei avrà diritto di rifarsi una vita accanto a Fidel dopo la morte di Antonito.