Il ritorno di Ida Platano nel cast di Uomini e donne, ha innescato una serie di polemiche social: la parrucchiera, infatti, è stata presa di mira da quegli utenti di Instagram che non la apprezzano affatto, gli stessi che non perdono occasione per insultarla e per augurarle le peggio cose. In risposta a chi di recente le ha inviato un messaggio davvero brutto, la dama del Trono Over ha caricato dei video nei quali ha fatto sapere di essere pronta a rivolgersi agli avvocati per difendere la sua persona dagli hater.

La replica della protagonista di Uomini e Donne

Lo sfogo che Ida ha avuto su Instagram, sta facendo il giro della rete. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, infatti, ha voluto rispondere a tono a chi le ha inviato un messaggio che l'ha turbata parecchio.

Tramite alcune stories, dunque, Platano ha informato i suoi follower che uno di loro (a suo avviso una donna) le aveva augurato la morte in una chat privata: queste parole hanno scosso la bresciana, che ha deciso di metterci la faccia per difendersi dagli insulti gratuiti degli "odiatori" del web.

Con la voce un po' tremante dalla rabbia e lo sguardo deciso, la parrucchiera ha detto: "Posso capire se non vi piaccio e mi potete criticare su tutto, lo accetto.

Ma augurare la morte no, questo non si fa. È vergognoso".

La ex di Riccardo Guarnieri ha protestato con veemenza alla pesante offesa che ha ricevuto da una utente, la stessa alla quale ha voluto far recapitare un'informazione molto importante.

La presa di posizione del volto di Uomini e Donne

Prima di condividere nelle sue instagram stories il messaggio col quale qualcuno le ha augurato la morte, Ida ha rivolto lo sguardo all'obiettivo ed ha detto che è pronta a chiedere aiuto agli avvocati affinché questo hater venga punito per quello che le ha scritto.

La dama di Uomini e Donne, dunque, ha voluto prendere una posizione netta circa gli insulti che spesso e volentieri le vengono fatti gratuitamente sui social network, la maggior parte dei quali provenienti da persone che si nascondono dietro a profili fake.

Anche se è cosciente di essere un personaggio pubblico, Platano non ci sta a rimanere in silenzio quando qualcuno supera il limite: la mancanza di rispetto che ha ricevuto da parte di un follower, ha spinto la parrucchiera a protestare sul web come forse non aveva mai fatto prima.

Il ritorno di Riccardo e Roberta a Uomini e Donne

Lo sfogo che Ida ha avuto su Instagram il 3 maggio, è soltanto l'ultimo dei motivi per i quali è al centro del Gossip recentemente.

Platano, infatti, è rientrata ufficialmente nel cast di Uomini e Donne dopo quasi un anno d'assenza: la bresciana ha deciso di darsi un'altra possibilità dopo la storia finita male con Riccardo.

A proposito di Guarnieri, le anticipazioni delle puntate che sono state registrate lo scorso weekend, informano i telespettatori che è tornato in studio in qualità di ospite: il pugliese e Roberta hanno confermato che la loro relazione scricchiola per svariati motivi.

Ida ha assistito al litigio della coppia inizialmente in silenzio, ma poi è intervenuta per dire che secondo lei il suo ex fidanzato non è pronto ad un rapporto d'amore serio e stabile, tanto meno ad una convivenza con una donna impegnativa come Di Padua.

Maria De Filippi ha chiesto a Riccardo e a Roberta di restare nel programma per provare a risolvere i loro problemi, ma lui ha rifiutato l'invito ed ha raggiunto il backstage: la dama abruzzese ha seguito il compagno senza precisare se il loro futuro sarà negli studi tv dove si sono conosciuti oppure se tenteranno di fare pace lontano dai riflettori.