Gemma Galgani continua a essere al centro dell'attenzione non solo nello studio di Uomini e donne, ma anche sui giornali. La dama torinese recentemente ha dovuto fare i conti con delle nuove frecciatine da parte del suo ex fidanzato Giorgio Manetti, il quale ha tirato in ballo anche la padrona di casa del dating show, Maria De Filippi. Secondo l'ex cavaliere toscano, Gemma vivrebbe soltanto per il programma e per la popolarità che ormai ha acquisito e conquistato nel corso di questi anni.

Nuovo attacco contro Gemma di Uomini e donne: a parlare è l'ex fidanzato Giorgio Manetti

Nel dettaglio Giorgio Manetti, in una nuova intervista a Nuovo Tv, ha ammesso di stupirsi del fatto che a oggi si parli ancora di Gemma Galgani a Uomini e donne, dato che la sua ex fidanzata proporrebbe sempre lo stesso copione ormai da svariati anni.

"In ogni puntata di Uomini e donne, si parla per il 50% del tempo di lei, per cui suppongo che a Maria convenga tenerla lì" ha sbottato Giorgio, lanciando così una stoccata anche alla conduttrice della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

In effetti, la presenza della dama torinese non passa inosservata e complici i suoi continui battibecchi con Tina Cipollari, gli ascolti del dating show continuano a essere molto positivi, con una media di circa tre milioni di spettatori al giorno e uno share superiore al 20%.

'Prima della nostra storia non era un personaggio' sbotta Giorgio su Gemma

Per Giorgio, inoltre, non ci sono dubbi sul fatto che Gemma sarebbe diventata famosa grazie a lui e all'opinionista del programma, che in questi anni l'ha sempre criticata e bersagliata.

"Non ricordo che Gemma fosse un personaggio così eclatante prima della nostra storia" ha ammesso Giorgio, il quale poi ha aggiunto che non rinnega nulla degli otto mesi trascorsi al fianco della dama torinese, perché è stato bene al suo fianco.

Poi, però, Giorgio ha ammesso che la dama sarebbe cambiata tanto da supporre che con lui avesse finto una determinata situazione, che in realtà non sarebbe mai stata vera.

'Gemma vive per Uomini e donne' sbotta Gemma

In merito a quello che sarà il futuro della dama nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, Giorgio non ha nascosto che sono in tanti sui social a chiedersi se Gemma avrà mai il coraggio di abbandonare la trasmissione di Canale 5.

"Secondo me festeggerà gli ottant'anni e ci rimarrà fino a cento. Non ho notizie di cosa faccia al di fuori del programma. Credo che viva esclusivamente per Uomini e donne" ha sentenziato Giorgio. Come reagirà a questo punto la dama torinese dopo l'ennesimo attacco da parte del suo ex fidanzato?