Tra le protagoniste dell'ultima edizione de L'Isola dei famosi vi è sicuramente Vera Gemma, che ha dimostrato di essere una delle concorrenti leader del reality show. Terminata questa esperienza, Vera è rientrata in Italia ed ha ritrovato il suo fidanzato Jeda. Tra i due è vero amore ma Vera, in una recente intervista, non ha nascosto che le piacerebbe poter mettere alla prova il suo sentimento con Jeda, partecipando alla prossima edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

Vera Gemma si candida con Jeda per Temptation Island 2021

Nel dettaglio, Vera ha ammesso di essere una grande appassionata di reality show, ritenendo che non c'è nulla di più bello della realtà. Motivo per il quale, l'ormai ex naufraga dell'Isola dei famosi, non ha nascosto che le piacerebbe potersi mettere in gioco in un altro programma del genere.

Quando le hanno chiesto se fosse in partenza per Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, Vera ha lanciato un vero e proprio appello alla produzione del programma di Canale 5.

"Oddio che scene che potremmo fare. Soprattutto io. Ma anche lui è geloso", ha ammesso Vera aggiungendo però che fino a questo momento non hanno ancora ricevuto nessuna telefonata per partecipare al reality show delle tentazioni.

Dopo l'Isola dei famosi, Vera Gemma attende la telefonata per Temptation

"Ancora non mi hanno chiamato, dovrebbero sbrigarsi a farlo", ha dichiarato Vera Gemma che così ha fatto sapere che nel caso in cui arrivasse la chiamata per Temptation Island 2021, direbbe sicuramente sì.

Cosa succederà a questo punto? La produzione del reality show delle tentazioni, che andrà in onda dal 30 giugno su Canale 5, prenderà in considerazione la candidatura spontanea dell'ex volto dell'Isola dei famosi?

Un'ipotesi che non va esclusa a priori, dato che l'autrice Raffaella Mennoia, in una recente intervista concessa al magazine di Uomini e donne, ha parlato delle coppie che saranno protagoniste di questa edizione, ammettendo che al momento non avevano ancora deciso circa la possibilità di inserire nel cast delle coppie Vip.

Ilary Blasi 'pazza' di Jeda all'Isola dei famosi 2021

Vera Gemma e Jeda riusciranno a convincere gli autori di Temptation Island? In attesa di scoprirlo, si può dire che dopo l'Isola dei famosi, il giovane Jeda sia diventato un vero e proprio personaggio a tutti gli effetti.

Per lui ha "perso la testa" anche Ilary Blasi, la quale non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti del giovane fidanzato di Vera, al punto da arrivare a dargli un bacio in diretta tv (seppur divisi dal plexiglass).