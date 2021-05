Quando mancano pochi giorni al finale di stagione di Uomini e donne, Gemma Galgani ha deciso di esporsi sui social network per un motivo 'nobile'. Tramite il proprio profilo Instagram, la dama del Trono Over ha informato i fan di essersi vaccinata contro il coronavirus ed ha invitato tutti a fare come lei per uscire il prima possibile dal periodo difficile che stiamo vivendo. Un'altra protagonista del dating-show, Ida Platano, ha sostenuto l'amica con un dolce commento.

Il video della vaccinazione di Gemma di Uomini e Donne

Domenica 23 maggio è stato un giorno molto importante per la "regina" incontrastata di Uomini e Donne.

Dando un'occhiata al profilo Instagram di Gemma, i curiosi hanno scoperto che nelle scorse ore si è vaccinata ed ha lanciato un messaggio di ottimismo e speranza a tutti i suoi follower.

Galgani, dunque, ha condiviso sul proprio account un video del momento in cui le è stata somministrata una dose del vaccino anti-Covid, AstraZeneca per la precisione (è stata la stessa torinese a precisarlo negli hastag che ha scritto sotto al post in questione). Per commentare queste significative immagini, la 71enne ha deciso di rivolgersi direttamente alle oltre 500mila persone che la seguono sui social ed ha detto loro: "Fatelo per il vostro bene e per il bene altrui. Niente paura, vaccinatevi".

La vicinanza di Ida alla protagonista di Uomini e Donne

Il post Instagram col quale Gemma ha voluto rendere pubblica la sua vaccinazione (non si sa se quella somministrata alla dama di Uomini e Donne fosse la prima oppure la seconda dose di AstraZeneca), ha ottenuto circa 15mila 'mi piace' e oltre mille commenti in meno di 12 ore.

Tra coloro che si sono complimentati con Galgani per il bel messaggio che ha voluto lanciare tramite il suo seguitissimo account (531mila follower solo su Ig), c'è un'altra storica protagonista del Trono Over. Ida Platano, amica di vecchia data della torinese, ha gioito per il traguardo che ha raggiunto la sua vicina di parterre scrivendole "amore" sui social network.

Il tortuoso percorso di Gemma a Uomini e Donne

La notizia della vaccinazione di Gemma è arrivata proprio nei giorni in cui sta per concludersi la stagione 2020/2021 di Uomini e Donne. Venerdì 28 maggio, infatti, andrà in onda l'ultima puntata del dating-show di quest'anno, quella con la quale Maria De Filippi e la redazione daranno appuntamento al pubblico per metà settembre, quando saranno proposte nuove ed avvincenti storie. Quella appena cominciata, dunque, è l'ultima settimana di programmazione per il format che permette a ragazzi/e, dame e cavalieri di trovare l'anima gemella davanti alle telecamere.

Chi sembra essere destinata a trascorrere l'ennesima estate da single, è proprio la chiacchierata Galgani.

Dopo essere stata lasciata anche dal signor Aldo, la torinese è di nuovo libera e si appresta ad affrontare i prossimi mesi di vacanza 'in solitaria'. L'edizione di U&D che debutterà dopo l'estate, dunque, dovrebbe ripartire da Gemma e dalle sue sfortune amorose. Si ricorda, inoltre, che la 71enne fa parte del cast del Trono Over da oltre 12 anni, un vero e proprio record che nessun altro protagonista della trasmissione ha mai neppure sfiorato.

Le storie d'amore senza lieto fine, sono solo uno dei motivi del successo della dama: anche i battibecchi che ha con Tina Cipollari tengono incollati davanti al televisore circa tre milioni di spettatori a puntata. Il dating-show di Canale 5, dunque, per ora sembra non poter fare a meno della sua storica ed indiscussa "regina", questo almeno finché un'altra dama non prenderà il suo posto nella dinamiche del format e nel cuore del pubblico.