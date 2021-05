Prosegue l'appuntamento in prime time con il serale di Amici 20. Le anticipazioni ufficiali rivelano che questo sabato 8 maggio andrà in onda l'attesa semifinale del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che porterà alla proclamazione dei finalisti ufficiali di questa edizione. Una serata di grande importanza per gli allievi che sono rimasti all'interno della scuola, dato che le nuove sfide in programma saranno decisive per far sì che la giuria stabilisca chi merita di andare avanti e chi invece deve dire addio al sogno di accedere alla finalissima.

Tra i vari guanti di sfida ce ne sarà uno di ballo tra Serena e Giulia.

Anticipazioni Amici 20 semifinale dell'8 maggio: la sfida tra Giulia e Serena

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla semifinale di Amici 20 rivelano che i professori hanno proposto i primi guanti di sfida che saranno poi portati in scena nel corso dell'ottava puntata che verrà registrata questo giovedì 6 maggio.

In particolar modo, la professoressa Alessandra Celentano ha proposto una sfida inedita che vedrà contrapposta la "sua" Serena contro Giulia, concorrente del team di Veronica Peparini.

Il motivo ha a che fare con il fatto che in tutte queste settimane di messa in onda del serale, Giulia non ha mai ricevuto dei guanti di sfida e per questo motivo l Celentano ritiene che sia giunto il momento anche per lei di mettersi in gioco per testare le sue reali capacità.

Aka7even sfida Dennis e Sangiovanni: spoiler Amici 20 ottava puntata

In vista della semifinale del talent show in programma questo sabato sera su Canale 5, Giulia e Serena dovranno cimentarsi sulla preparazione di una coreografia neoclassica. Chi delle due riuscirà ad avere la meglio e a convincere la giuria del talent show Mediaset?

E poi ancora le anticipazioni sulla semifinale di Amici 20 rivelano che ci sarà spazio anche per un altro guanto di sfida che è stato proposto dalla prof Anna Pettinelli.

Questa volta, ha deciso di far scendere in pista il suo allievo Aka7even contro Dennis (detto Deddy). I due dovranno prepararsi con un medley dei ColdPlay.

Non si esclude una doppia eliminazione dalla semifinale di Amici 20

Ma questo non è l'unico guanto di sfida lanciato dalla prof Pettinelli, la quale ha anche chiesto ad Aka7even di sfida Sangiovanni sulle note del brano "She" che ritiene sia il pezzo d'amore per eccellenza.

Insomma una semifinale che si preannuncia particolarmente scoppiettante e al tempo stesso attesa quella di Amici 20, la quale potrebbe essere caratterizzata da una doppia eliminazione finale, dato che in gara al momento ci sono ancora sette allievi e tradizionalmente, le finali del talent show si sono disputate tra quattro o cinque concorrenti.