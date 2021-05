Sono passati un po' di anni dal giorno in cui Giorgio Manetti, storico cavaliere di Uomini e donne trono over, ha scelto di uscire di scena dalla trasmissione di Maria De Filippi. Per lungo tempo è stato uno dei protagonisti del dating show Mediaset, al centro dell'attenzione soprattutto per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Gemma Galgani, che non è mai sbocciata del tutto. A distanza di anni, Giorgio è tornato a parlare dell'esperienza vissuta in trasmissione ed ha lanciato delle pesanti frecciatine, ammettendo che in studio non tornerebbe mai più.

La verità di Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani, sull'addio a Uomini e donne

Nel dettaglio, il cavaliere toscano Giorgio Manetti è stato per anni uno dei volti di punta di Uomini e donne, protagonista soprattutto della chiacchieratissima storia d'amore con la dama torinese Gemma.

Un amore, quello tra i due protagonisti del trono over, che è andato avanti tra alti e bassi per diversi anni, fino a quando il cavaliere non ha scelto di mettere la parola "fine" a questa relazione. Dopodiché ha abbandonato definitivamente la trasmissione di Canale 5.

A distanza di anni Giorgio ha ammesso che pur essendo consapevole del fatto che Uomini e donne gli abbia donato la visibilità e la popolarità mediatica, a oggi non tornerebbe mai più in studio, così come hanno fatto altri volti storici del programma (tra cui Ida Platano per esempio), riapparsi dopo un periodo di assenza.

'Non tornerò mai più', sostiene Giorgio

Giorgio ha ammesso di aver capito di dover dire addio alla trasmissione, nel momento in cui ha visto che c'erano delle persone che inveivano contro di lui, insultandolo e parlando di dignità. "Allora capisci che è arrivato il momento di andartene", ha ammesso l'ex fidanzato di Gemma.

A tutti coloro che ancora oggi sperano in un possibile ritorno in trasmissione, Giorgio non si è fatto problemi nel dire che non accadrà.

"Non credo che tornerò mai più in quegli studi, non ne ho bisogno", ha ammesso Manetti, che ormai da un bel po' di tempo fa coppia fissa con una nuova signora che ha conosciuto lontano dai riflettori mediatici della trasmissione Mediaset.

'Non mi piace più', ammette Giorgio parlando di Uomini e donne

Nel parlare di Uomini e donne Giorgio non ha risparmiato un attacco in merito alla formula attuale della trasmissione di Maria De Filippi, dove la sua ex fidanzata Gemma continua a essere una delle protagoniste assolute, a distanza di ben dieci anni dal suo arrivo

Giorgio ha ammesso che ogni tanto gli capita di sintonizzarsi su Canale 5 per seguire le puntate, ma quello che va in onda proprio non lo convince.

"Sinceramente devo dire che non mi piace più", ha chiosato Manetti.