Le ultime puntate di questa stagione di Uomini e donne si preannunciano particolarmente scoppiettanti. Occhi puntati sulla coppia Roberta-Riccardo: i due, dopo aver abbandonato insieme la trasmissione, torneranno di nuovo in studio e annunceranno la loro rottura definitiva. Nel corso delle ultime registrazioni del dating show Mediaset, Riccardo si è spinto oltre e ha smascherato la sua ormai ex fidanzata, rivelando al pubblico quelli che sono stati i loro "altarini". Uno smacco per Roberta, la quale in queste ore ha rotto il silenzio sui social e ha annunciato di aver intrapreso provvedimenti legati contro diverse persone.

Bufera a Uomini e donne: Riccardo smaschera Roberta

Nel dettaglio, durante una delle ultime registrazioni di Uomini e donne, Riccardo ha vuotato il sacco su Roberta Di Padua e ha rivelato che sebbene la loro relazione fosse finita, aveva accettato di andare avanti per rispettare una richiesta che gli era stata fatta dalla dama.

In pratica, infatti, Roberta Di Padua pare che avesse chiesto a Riccardo di proseguire fintamente questa relazione, così da poter accrescere ancora di più la loro popolarità sui social e guadagnare nuovi followers che poi le sarebbero stati utili per le sponsorizzazioni. Lo scopo di Roberta, quindi, sarebbe stato quello di aumentare il numero dei seguaci e in questo modo far sì che le aziende si rivolgessero a lei per pubblicizzare diversi prodotti.

Riccardo ai ferri corti anche con Armando

Il tutto grazie all'immensa popolarità che una trasmissione come Uomini e donne, seguita da ben 3 milioni di spettatori, riesce a dare ai suoi protagonisti. Alla fine, però, Riccardo ha deciso di non reggere più il gioco alla dama e in studio, al cospetto di Maria De Filippi, ha confessato tutta la verità.

Come se non bastasse, poi, ha puntato il dito anche contro Armando Incarnato e tra i due c'è stato un momento di grande tensione che stava per sfociare in una rissa.

Lo sfogo di Roberta che annuncia querele

A distanza di qualche giorno da queste registrazioni, nelle quali Riccardo e Roberta hanno confermato la fine della loro storia d'amore, ecco che Di Padua è tornata a essere attiva sui social e lo ha fatto rivelando di essere dal suo avvocato per intraprendere delle azioni legali.

"Stiamo buttando giù qualche querela, così magari qualcuno si dà una calmata" ha sbottato Roberta aggiungendo poi che la diffamazione a mezzo stampa è punita dalla legge. "Quindi attente e attenti. Quanta tristezza", ha chiosato ancora Roberta sui social, lanciando una frecciatina al vetriolo che potrebbe avere tra i destinatari anche il suo ex Riccardo che, al contrario, resta in silenzio sui social.