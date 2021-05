Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo dell'8 maggio, l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi Raffaele Renda, è tornato a parlare del suo rapporto con la ballerina Martina Miliddi e della sbandata che lei aveva preso per lui all'interno della scuola. Ad oggi, secondo quanto rivelato dal cantante a Silvia Toffanin, tra i due ci sarebbe solo una bella amicizia. Sui contrasti avuti con Rudy Zerbi invece, Raffaele ha ammesso che questi gli sono serviti per mettersi in gioco.

Il triangolo amoroso Raffaele-Martina-Aka ad Amici

Il cantante Raffaele Renda, eliminato due settimane fa dal serale di Amici, è stato ospite a Verissimo il 8 maggio.

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, l'ex allievo ha ripercorso la sua avventura all'interno della scuola, ma non solo. La conduttrice infatti, ha voluto sapere qualcosa in più sul suo rapporto con Martina Miliddi, di cui si è tanto parlato nelle scorse settimane. Dalle indiscrezioni infatti, sembra che la ballerina all'interno del Talent, abbia preso una sbandata per Raffaele, sebbene in quel periodo fosse impegnata con un altro allievo della Scuola, Aka7even.

Raffaele su Martina: 'Se si è infatuata di me? Sì, è stato difficile'

Va precisato che la storia tra la ballerina e Aka7even è terminata già da diverso tempo e prima dell'eliminazione di Martina dal serale. Ma che ruolo ha avuto Raffaele in tutto questo?

Curiosità svelata proprio dal diretto interessato a Verissimo. Il cantante ha spiegato di essersi subito fatto da parte per non ostacolare la relazione tra Aka e Martina, entrambi suoi amici e respingendo quindi le avance della ballerina per il bene di tutti. Una posizione scomoda quella di Raffaele che, a Silvia Toffanin ha ammesso: "Se si è infatuata di me?

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sì è stato difficile".

Toffanin incalza Raffaele sul rapporto con Martina

Tra i due, stando al racconto del giovane cantante a Verissimo, c'è sempre stato comunque un bel rapporto di amicizia e che continua anche al di fuori della Scuola di Amici. In attesa di scoprire se nascerà qualcosa di più di una semplice amicizia tra i due, Raffaele ha parlato con Silvia Toffanin del suo percorso artistico ad Amici 20.

Nel dettaglio, il giovane ha spiegato come il Talent di Canale 5 sia stata per lui una seconda occasione dopo la partecipazione a Sanremo Young, quando aveva solo 17 anni.

Nel corso dell'intervista, non potevano mancare le domande su Rudy Zerbi, l'insegnante di Amici che lo ha sempre criticato per il suo modo di cantare "già sentito". Nonostante le tante critiche ricevute dal prof, Raffaele non si è mai abbattuto ed è andato avanti per la sua strada ed ha ammesso di fronte a Silvia Toffanin: "Questo antagonismo è servito. Se non ci fosse stato lui non mi sarei messo così tanto in gioco". E se invece non ci fosse stato Aka? A tale domanda, Raffaele ha chiosato: "Forse non lo so".