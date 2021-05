Vera Gemma una delle ex concorrenti dell’Isola dei Famosi [VIDEO] non le ha mandate a dire durante un’intervista rilasciata nel programma Il Punto Z condotto da Tommaso Zorzi sulla piattaforma Mediaset Play. L’ex naufraga ha colto l’occasione per replicare a ciò che ha detto Cecilia Rodriguez sulla presunta vicinanza tra lei e il suo fidanzato Ignazio Moser, durante un’ospitata nello studio del reality show basato sulla sopravvivenza che tornerà anche il prossimo anno ma con un format rivoluzionato.

La fidanzata di Jeda non ha proprio digerito il fatto che la modella argentina l’abbia considerata una brutta donna, visto che ha replicato lanciandole una chiara frecciatina: “Dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella”.

Isola dei Famosi, Vera Gemma replica a Cecilia Rodriguez: ‘Magari non piaccio a lei’

La caduta di stile fatta da Cecilia Rodriguez, in una puntata dell’Isola dei Famosi, non è affatto piaciuta all’ex naufraga Vera Gemma. In particolare la modella argentina quando le hanno chiesto se fosse gelosa vedendo il suo fidanzato Ignazio Moser e Vera Gemma vicini ha prontamente detto: “Beh Ignazio se n’è fatte così tante brutte". Subito dopo però Cecilia ha fatto un passo indietro sottolineando: "Non volevo dire brutte, ma che è stato con delle ragazze più mature di lui”.

Vera Gemma durante l’intervista concessa a Il Punto Z, il format che vede al timone l'opinionista e influencer milanese Tommaso Zorzi su Mediaset Play, ha risposto alla critica di Cecilia Rodriguez affermando di aver trovato la sua un’uscita infelice.

A questo punto l'attrice ha continuato a difendersi dalla critica della modella argentina, visto che dopo aver detto di considerarsi una fig* pazzesca ha aggiunto: "Vorrei sapere dove ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei". Sempre a riguardo, inoltre Vera ha fatto sapere che per lei non è stato difficile conquistare chi le piaceva.

Vera Gemma a Il Punto Z su Cecilia Rodriguez: ‘È poco elegante’

Vera Gemma oltre a continuare a manifestare il proprio disappunto per le parole poco carine pronunciate da Cecilia Rodriguez nei suoi confronti, ha elogiato la sorella maggiore dell'argentina: “Belen una cosa del genere non l’avrebbe detta mai”.

L’attrice ed ex naufraga indiscussa della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi che in questi giorni si è candidata per Temptation Island con il giovane fidanzato Jeda, ha rincarato la dose sulla fidanzata di Ignazio Moser: “Non si dice una cosa del genere a un’altra donna: "È poco elegante".

Infine Vera ha dichiarato che lei, a differenza di Cecilia, valorizza le altre donne.

Al momento la fidanzata di Ignazio Moser non ha ancora detto la sua sulle dichiarazioni pungenti di Vera Gemma, quindi non resta che attendere per vedere se romperà il silenzio sulla questione magari tramite i social dove è sempre molto attiva.