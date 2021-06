Ci sarebbe ancora maretta tra due protagonisti della ventesima edizione di Amici. Come fanno notare alcuni blog di Gossip in queste ore, nella serata del 28 giugno Rosa Di Grazia ha atteso la mezzanotte in compagnia di alcuni ex compagni di scuola. La ballerina ha voluto festeggiare il suo compleanno con Martina, Alessandro e Raffaele e non con Deddy: il cantante era Roma come gli altri, ma non ha preso parte alla cena in onore dell'ex fidanzata.

Gossip sul post rottura tra Rosa e Deddy di Amici

Sono passate poche settimane da quando Rosa ha ufficializzato la fine della storia d'amore con Deddy: con un post apparso sui social network, la ragazza ha informato i curiosi che l'idillio nato nella scuola di Amici non è andato avanti dopo la fine del programma.

La bella Di Grazia, però, in quel messaggio parlò di un addio pacifico e disse di non provare nessun rancore nei confronti dell'ex, come se volesse far sapere ai fan che lei e il cantante si sono lasciati ma sono rimasti in buoni rapporti.

Vedendo cosa è accaduto nella serata del 28 giugno, i sostenitori dell'ormai ex coppia sono arrivati a ipotizzare che ci sarebbe ancora astio tra i due allievi, soprattutto da parte della napoletana.

Come dimostrano alcune Stories che ha caricato su Instagram tra il 28 e il 29 giugno, la danzatrice ha atteso la mezzanotte in compagnia di alcuni colleghi di Amici 20, ma tra questi non figurava Deddy.

I motivi dell'addio tra gli allievi di Amici 20

Alla mezzanotte di martedì 29 giugno, Rosa ha compiuto 21 anni ed ha voluto condividere questo bel momento con tre persone che come lei hanno partecipato ad Amici nei mesi scorsi.

Di Grazia, infatti, ieri sera era a cena con Martina Miliddi, Raffaele Renda e Alessandro Cavallo. I quattro hanno mangiato insieme e poi hanno brindato al compleanno della ballerina.

I fan del talent-show, però, non hanno potuto non notare che la napoletana non ha incluso Deddy tra i compagni di scuola coi quali festeggiare, segno che tra loro non è tutto rose e fiori come tanti pensavano.

Il cantante torinese, inoltre, nelle scorse ore era a Roma (come il resto del gruppo) per lavoro, ma in serata non ha raggiunto la ex per farle gli auguri. In alcune Stories che ha pubblicato su Instagram, il giovane si è mostrato assieme ad Alberto Urso e a Giulia Stabile, tutti impegnati con i casting della nuova edizione di Amici.

Rumor sulla 21^ edizione di Amici

Rosa e Deddy, dunque, non solo non sono più fidanzati, ma non hanno neppure mantenuto un rapporto d'amicizia dopo la rottura. Anche se ieri sera si trovavano entrambi a Roma per motivi diversi, la ballerina e il cantante non si sono incontrati in occasione del compleanno di lei, e non lo faranno neppure il 29 giugno perché il ragazzo ha già lasciato la città in mattinata a bordo di un treno.

Non si sa, inoltre, cosa ci facesse il torinese agli studi Elios il 28 giugno. L'unica notizia certa, è che in questi giorni sono in corso i provini per la ventunesima edizione di Amici, quella che debutterà sul piccolo schermo tra ottobre e novembre. Ad assistere ai casting degli aspiranti nuovi allievi, nelle scorse ore sono stati Deddy, Alberto Urso (vincitore di una vecchia edizione) e Giulia Stabile.

A proposito della prima classificata della stagione che si è conclusa a maggio, si sa già che dopo l'estate tornerà nel cast del programma di Maria De Filippi ma con un ruolo diverso. Dopo essere stata allieva, la ballerina esordirà come professionista al fianco di "veterani" come Elena D'Amario e Simone Nolasco.

Un altro ritorno, ma stavolta nel backstage, è quello di Luca Zanforlin: dopo aver lasciato il format nel 2013, l'autore ha accettato di rimettersi in gioco nell'edizione numero 21.