Sangiovanni si sta godendo il meritato successo: dopo Amici 20, talent che lo ha visto guadagnarsi la medaglia d'argento, giungendo secondo dopo la fidanzata Giulia Stabile, il cantautore vicentino si sta confrontando la popolarità e l'affetto dei fan. È un mondo tutto nuovo per il diciottenne che nella vita sognava di fare proprio questo lavoro, pertanto i vari impegni non gli pesano per nulla.

Reduce dall'ottimo riscontro ottenuto sul palco di Battiti Live 2021, Sangio si è raccontato a cuore aperto in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, durante la quale ha confessato di aver avuto in passato grossi problemi d'ansia.

La musica lo ha salvato e anche Giulia lo sta aiutando parecchio.

Il cantante confessa: 'Ho fatto psicoterapia e preso medicinali'

Non ha un passato facile alle spalle Sangiovanni: dai professori che gli dicevano che nella vita non avrebbe mai combinato nulla di buono, ai problemi a livello psicologico, il cantante ha dovuto fare un percorso personale per essere libero così come è adesso. 'Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho preso pure dei medicinali', ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni il cantante di 'Malibù'.

La scrittura dei testi delle sue canzoni però lo ha liberato: quando mette nero su bianco i suoi pensieri, allora i demoni che lo tormentano spariscono.

Sangio, che ha cominciato a scrivere un po' per caso, immaginando una chiamata di chiarimento con una ragazza dopo una serata storta, oggi è felice del suo percorso di artista e di persona.

'Ho trovato il mio posto nel mondo', ha detto il diciottenne riferendosi ad Amici. Il talent gli ha permesso di 'urlare' i suoi pensieri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La scuola tradizionale per lui era diventata un inferno, tra i compagni che lo mettevano da parte perché non lo comprendevano e i professori che gli dicevano che non avrebbe fatto nulla di buono nella vita. Poi tutto è cambiato: Sangio ha imparato a vivere tutto con più leggerezza, anche l'amore. E ciò si capisce subito dall'incipit di Malibù: 'Ci piace giocare'.

Sangiovanni sempre più innamorato: 'Vorrei prendere Giulia e portarla al mare'

A proposito d'amore, senza che il giornalista glielo chiedesse in maniera esplicita, Sangiovanni ha voluto tirare in causa la sua Giulia, che per lui è stata fondamentale per cogliere gli aspetti che più gli erano mancati durante gli anni dell'infanzia e adolescenza. 'A volte la guardo e le dico: ma come fai a vedere il mondo così', ha spiegato il vicentino.

Rivelando di aver già scritto molte canzoni e di essere carico per il tour che lo aspetta, Sangio non ha nascosto di avere anche voglia di fare tante cose. Tra il desiderio di prendere lezioni di pianoforte e fare un corso di nuoto, Sangiovanni non ha dimenticato la sua bella fidanzata.

'Vorrei prendere Giulia e portarla al mare'. Desideri di un diciottenne che, con la sua musica, vuole lasciare anche un segno contro ogni tipo di discriminazione.