Le fan sempre più numerose di Sangiovanni sono accontentate: dopo essere stato sommerso dalle richieste di un tour, il cantautore di Amici 20 ha reso note le date dei suoi concerti che prenderanno il via il prossimo gennaio. Mondo Sangio: questo è il titolo dei live che vedranno il diciottenne in giro per l'Italia. Inutile dire che la notizia è stata presa dai sostenitori con gioia, anche perché si è fatta attendere. Il 2 giugno il fidanzato di Giulia Stabile aveva detto che alle 12 del 3 giugno avrebbe fatto un annuncio importante, poi però è stato rimandato alle 14 e le fan del ragazzo hanno creato un hashtag ad hoc che è subito schizzato in tendenza su Twitter.

#SangioIsOverParty, l'hashtag in tendenza su Twitter

Che Sangiovanni sia ormai divenuto un fenomeno del panorama musicale non è un mistero: la sua scrittura fresca ma allo steso tempo densa di significati ha conquistato il pubblico di ogni età. Non solo le giovanissime seguono il cantautore di Vicenza ma anche il pubblico più maturo. Le sue canzoni sono sulla bocca di tutti e sarebbe riduttivo definirle semplicemente dei tormentoni, c'è molto di più. Sarà per questo che quando Sangio ha fatto sapere attraverso i social di avere una comunicazione da fare, le fan hanno subito pensato alle date di un possibile tour, che veniva richiesto a gran voce fin dalla fine di Amici 20, il talent che ha messo in luce le capacità del ragazzo.

L'annuncio era previsto per le 12 del 3 giugno ma pochi minuti dopo quell'orario con una Instagram Story, Sangio ha affermato di essersi sbagliato: la comunicazione sarebbe arrivata alle 14. "Mi piace giocare" , ha aggiunto il cantante riprendendo una parte del testo della sua "Malibù", certificata già disco di platino, così come Lady e l'omonimo EP Sangiovanni.

Ma anche alle follower del cantante piace giocare: le sue sostenitrici per prenderlo un po' in giro hanno creato un hashtag "SangioIsOverParty". Nessuno scontro con il cantante ma solo un modo per sottolineare che non si tiene con il fiato sospeso una schiera di sostenitrici che non attendono altro di poterlo vedere dal vivo.

In tendenza su Twitter da subito, l'hashtag non fa altro che confermare quanto Sangio sia seguito.

Le fan aspettano la reunion con Giulia

Si parte da Torino il prossimo 8 gennaio, proprio nel mese che lo vedrà compiere 19 anni. E poi Sangiovanni girerà tutta L'Italia anche se le fan che abitano più a Sud hanno lamentato la presenza di date nelle loro città. Non è escluso che vengano aggiunte nuove serate, poiché il successo per il cantante secondo classificato di Amici l'affetto delle fan non è in dubbio. E adesso quello che aspetto le sostenitrici è di vedere di nuovo Sangio con Giulia.

Da un po', per via di impegni lavorativi, i due ragazzi non passano del tempo insieme anche se le ultime dichiarazioni rilasciate li vedono più innamorati che mai.

Tra poco la ballerina vincitrice di Amici compirà gli anni e chissà che questa non sia l'occasione giusta per poter vedere la coppia di nuovo insieme.