La travagliata edizione 2020/2021 sta per giungere a termine anche per il medical drama più longevo della tv. Giovedì 3 giugno, in prima visione assoluta in America, andrà infatti in onda l'ultima puntata di Grey's Anatomy 17. L'episodio, significativamente intitolato "Someone Saved My Life Tonight", porterà in scena, con ogni probabilità, l'epilogo della lunga storyline basata sul Covid-19 e getterà le basi per la trama della già confermatissima diciottesima stagione.

Anticipazioni Grey's Anatomy 17x17, l'attrice di Jo confessa: 'Assisteremo a molti colpi di scena'

A poche ore dalla messa in onda dell'ultimo episodio di Grey's Anatomy 17, i microfoni di Access Hollywood hanno intercettato l'interprete della dottoressa Jo Wilson. Quest'ultima, incrementando la curiosità dei telespettatori, ha fornito qualche interessante dettaglio sulla trama che animerà il finale. In particolare, Camilla Luddignton ha anticipato l'imminente arrivo di numerosi colpi di scena che coinvolgeranno tutti i protagonisti. Queste, nello specifico, le dichiarazioni della donna a tal proposito: "Meredith Grey assumerà un nuovo ruolo in ospedale, lo vedremo accadere.

Forse ci sarà un matrimonio in questo episodio e sicuramente assisteremo a molti colpi di scena."

Spoiler Grey's Anatomy 17, Camilla Luddington ammette: 'Jo prenderà due decisioni importanti'

Continuando con la sua intervista Camilla Luddington si è poi focalizzata sulla trama che coinvolgerà il suo personaggio. Se la trama del finale di Grey's Anatomy 17 ha già svelato che Jo Wilson prenderà una misteriosa decisione, l'attrice ha gettato benzina sul fuoco rivelando che la neo specializzanda in ostetricia si renderà protagonista di ben due scelte inaspettate che stupiranno i telespettatori.

Ecco, infatti, come l'interprete ha anticipato ciò che accadrà:"Jo prenderà due decisioni davvero importanti per la sua vita. Ci saranno un sacco di drammi relazionali, movimento, cambiamenti e accadimenti."

Nonostante ciò, la donna ha voluto precisare, spazzando via ogni sospetto riguardante l'ennesimo abbandono da parte del cast, che le decisioni maturate dalla dottoressa Wilson non comprometteranno, in alcun modo, la sua permanenza a Seattle.

La trama e il promo ufficiale dell'ultimo episodio del medical drama

In attesa di scoprire quali novità coinvolgeranno il personaggio interpretato da Camilla Luddington, la trama ufficiale del finale di Grey's Anatomy 17 si focalizza anche sugli altri personaggi. Stando alle anticipazioni, rilasciate in questi giorni dal sito web Spoiler Tv, Meredith Grey inizierà la sua nuova avventura tra le corsie del Grey Sloan Memorial come responsabile del programma di specializzazione. Per Maggie e Winston, invece, arriverà il momento di pronunciare il fatidico sì. Durante la cerimonia, tuttavia, un imprevisto potrebbe compromettere le nozze. Chiudiamo, dunque, con il promo della diciassettesima e ultima puntata in onda questa notte sulla ABC.