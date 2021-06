In Una vita, i prossimi episodi saranno ricchi di avvenimenti. Marcia riuscirà a ritornare in libertà grazie alla tenacia di Felipe, il quale sarà riuscito a trovare un alibi per la ragazza con l'aiuto di Cesareo. José Miguel affronterà il nuovo arrivato Julio è rimarrà basito nello scoprire che è suo figlio illegittimo. Arantxa, invece, accetterà l'eredità della sua defunta parente e si appresterà a lasciare Acacias.

Una vita, anticipazioni: Arantxa accetta l'eredità

Le puntate di Una vita in onda dal 6 al 12 giugno saranno dense di emozioni. Genoveva riceverà una lettera dalla defunta Ursula e ne rimarrà sconvolta, visto che Dicenta, nella missiva, le lancerà una maledizione.

A seguito di ciò, Salmeron deciderà di rinunciare al proposito di uccidere Santiago. I Dominquez, per costringere Arantxa a rivelare loro cosa la preoccupa, inizieranno a trattarla male. Alla fine la domestica, esasperata, deciderà di accettare l'eredità e si appresterà a trasferirsi in terra basca. In seguito, Bellita e Cinta le riveleranno di aver escogitato lo stratagemma per il suo bene e saranno felici della scelta fatta.

Una vita, spoiler al 12 giugno: Josè scopre che Julio è suo figlio

Nel corso dei prossimi episodi di Una vita, Liberto sarà ancora sconvolto dopo aver visto Camino e Maite abbracciate e il suo turbamento verrà notato anche da Rosina. Emilio racconterà a José Miguel che il ragazzo che si aggira per Acacias chiedendo informazioni su di lui si chiama Julio.

A questo punto, Dominquez deciderà di affrontare Julio, il quale gli confesserà di essere suo figlio illegittimo. José sarà turbato dalla rivelazione e reagirà in modo freddo e distaccato, intimando al ragazzo di lasciare il quartiere. Camino, invece, confiderà alla madre di non essere innamorata di Ildefonso e di volerlo lasciare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Felicia, però, non vorrà sentire ragioni.

Marcia viene scarcerata grazie a Felipe e Cesareo

Negli episodi in onda sino al 12 giugno, i telespettatori vedranno che Cesareo aiuterà Felipe a trovare un suo collega guardiano disposto a testimoniare in favore di Marcia. L'uomo in questione farà la sua deposizione di fronte al Commissario Mendez, il quale non potrà far altro che dichiarare Marcia innocente.

Sampaio quindi, verrà scarcerata e farà ritorno ad Acacias da donna libera al fianco di Felipe. Arriverà anche il giorno dei saluti ad Arantxa, ormai pronta a lasciare Acacias per trasferirsi nei paesi Baschi. In soffitta si organizzerà una festa per salutare la domestica e per dare il bentornato a Marcia. In quest'occasione, si presenterà anche Cesareo con una valigia in mano, dichiarando di voler partire insieme ad Arantxa. Nel frattempo, anche Agustina riceverà una lettera di Ursula. Cosa conterrà la missiva? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.