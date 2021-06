Gli appuntamenti con Love is in the air, la nuova soap dell'estate, continueranno con le puntate in onda dal 21 al 25 giugno. Nonostante lo sceneggiato abbia avuto una partenza un po' tiepida, nel giro di poco tempo, è riuscito a conquistare una buona fetta di pubblico.

Le anticipazioni dei prossimi episodi si concentreranno sul rapporto tra Eda e Serkan. Ci sarà un'evoluzione perché la ragazza, finalmente, si renderà conto di provare qualcosa per Serkan. Nel frattempo, però, dovrà occuparsi di una cantante davvero difficile da gestire. Selin, nel frattempo, riceverà una lettera che la spingerà a chiedere a Eda di fissare un incontro romantico tra lei e Serkan.

Trame di Love is in the air dal 21 al 25 luglio: Eda dovrà occuparsi di una cantante capricciosa

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Serkan ed Eda avranno a che fare con i paparazzi. La situazione sarà alquanto complicata e Selin pregherà Eda di provare a riprendere il controllo e di interagire con i giornalisti. Inizialmente, la donna si tirerà indietro e respingerà la sua richiesta, ma poi cambierà idea e farà il primo passo. Serkan, però, si opporrà fermamente, impedendole di agire.

Nel frattempo, a Eda verrà dato un incarico davvero spinoso: prendersi cura di una cantante viziata e capricciosa. L'impresa non sarà affatto facile, soprattutto perché il manager chiederà espressamente di assecondare la giovane artista.

Spoiler di Love is in the air fino al 25 luglio: Eda scoprirà il segreto su Serkan che riguarda il fratello

Nelle prossime puntate, sarà evidente che, ogni 19 agosto, Serkan si assenta dal lavoro per recarsi in un luogo misterioso. Nessuno saprà dare una spiegazione, fino a quando Eda non scoprirà il reale motivo: Serkan, ha perso un fratello e, per omaggiarlo, dedica la giornata a suonare la chitarra per lui: lo strumento gli fu regalato dal fratello proprio in quel giorno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, Eda si renderà conto di iniziare a provare qualcosa per Serkan. Sarà una consapevolezza inaspettata, che arriverà nel momento in cui l'uomo suonerà per lei. Il giovane, però, verrà distratto dal rapporto tra suo padre e Ferit. Eda, inoltre, rischierà di finire nei guai a causa di alcune scelte lavorative.

Serkan manderà una lettera a Selin

Gli spoiler di Love is in the air, dal 21 al 25 giugno, rivelano che Eda scriverà una lettera romantica e la consegnerà a Selin, dicendole che è stato Serkan a mandargliela. Quelle parole faranno un'ottima impressione su Selin che, emozionata da tutta quella dolcezza, chiederà a Eda di organizzare una cena con Serkan.

Nel frattempo, Engin, dopo una lite avuta con Piril a causa della sua eccessiva gelosia, non riuscirà più a trattenere i suoi sentimenti e le dirà la verità.