Dopo aver smesso di seguire su Instagram sia Martina che Raffaele, Aka7even ha rilasciato la prima dichiarazione ufficiale sulla nuova coppia di Amici 20. Mentre la ballerina rende pubblici gli insulti che sta ricevendo sui social network dopo aver confermato il flirt in corso col cantante calabrese, il suo ex si è confidato con la prof Anna Pettinelli in diretta. Il rapper ha fatto sapere che non gli importa se oggi Miliddi e Renda stanno insieme.

Il commento del cantante di Amici ai gossip

Dopo che per giorni non si è parlato d'altro che della frequentazione in corso tra Martina e Raffaele, Aka7even è finalmente intervenuto per dire la sua a riguardo.

Ci ha pensato Anna Pettinelli a fare al suo ex allievo la seguente scomoda domanda: "Tutte le cose che scrivono di Gossip, ti fanno stare male o non te ne frega niente?".

Il finalista di Amici 20 non si è tirato indietro dal rispondere alla professoressa che per mesi l'ha seguito e sostenuto nella scuola, aiutandolo ad approdare all'ultima puntata del 15 maggio scorso.

"No, non me ne frega niente. Penso che debbano fare la loro vita come io faccio la mia", ha fatto sapere il napoletano nello sfogo social che i siti stanno riportando in questi primi giorni di giugno.

Insomma, ai fan che erano preoccupati per il suo stato d'animo dopo l'ufficializzazione della storia tra Renda e Miliddi, il rapper ha risposto con parole di rassicurazione, confermando che ormai la storia con la ballerina è acqua passata e lui pensa soltanto alla musica.

Nuovo amore tra i ragazzi di Amici 20

Il gossip che ha travolto Aka7even nelle ultime settimane, è una conseguenza delle scelte personali che ha fatto la sua ex Martina da quando è stata eliminata dal serale di Amici.

Da un po' di tempo, infatti, la ragazza ha deciso di rendere pubblica la sua nuova frequentazione, quella che ha intrapreso con un ragazzo che il pubblico del talent-show Mediaset conosce molto bene.

Miliddi, infatti, è uscita allo scoperto con Raffaele, il cantante della ventesima edizione al quale si era dichiarata già in casetta dopo un primo periodo di crisi con Luca Marzano.

Dopo aver messo fine alla relazione con il rapper che per lei ha scritto il brano "Mi manchi", la ballerina ha voluto coltivare la simpatia che aveva cominciato a provare per Rende davanti alle telecamere.

La reazione dei fan di Amici alla coppia Martina-Raffaele

Se Aka7even sembra aver reagito con sportività all'amore che sta sbocciando tra la ex Martina e Raffaele, molti fan di Amici si stanno opponendo alla coppia con fare deciso.

In alcune stories che Miliddi ha caricato su Instagram in questi giorni, è possibile leggere gli insulti che ha ricevuto dopo aver ufficializzato la relazione con Renda con foto e video romantici.

La maggior parte delle offese che la ballerina di latino-americano sta incassando, sono irripetibili (perlopiù parolacce), ma lei ha voluto ugualmente renderle pubbliche per replicare in modo esemplare.

Sotto agli screenshoot di alcuni brutti messaggi che le sono stati inviati in privato dopo aver confermato la storia d'amore in corso col collega calabrese, la sarda ha scritto: "Vi abbraccio forte, mitici".

La giovane ex allieva di Amici 20, dunque, ha deciso di rispondere con ironia e sarcasmo ai pensieri negativi che un gruppo di follower stanno palesando sul suo conto. Martina, infatti, preferisce godersi la vita e concentrarsi sulle emozioni che sta provando accanto a Raffaele, il compagno di classe che non ha potuto frequentare davanti alle telecamere mesi fa nel rispetto dell'ormai ex Aka7even (che viveva sotto il loro stesso tetto).