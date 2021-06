Fervono i preparativi per i palinsesti Rai della stagione televisiva 2021-22. Le prime anticipazioni rivelano che ci saranno delle riconferme per alcuni dei volti che sono ormai dei veri e propri capisaldi della programmazione della tv di Stato. Tra questi spicca il nome di Milly Carlucci che tornerà al timone di Ballando con le Stelle, ma anche Amadeus che per la nuova stagione televisiva potrebbe ritornare al timone del Festival di Sanremo.

Ballando con le stelle ritorna in tv: anticipazioni palinsesti Rai 2021-2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai della stagione 2021-22 rivelano che Milly Carlucci tornerà di nuovo in onda al sabato sera con il suo amatissimo Ballando con le stelle, lo show campione di ascolti che vedrà protagonisti nuovi personaggi famosi che si cimenteranno con la danza.

Il programma è previsto per l'autunno, quasi sicuramente a partire da settembre in poi su Rai 1 e poi nel 2022, la Carlucci ritornerà al timone de Il Cantante Mascherato, giunto alla sua terza edizione di messa in onda.

Il ritorno di Antonella Clerici e Carlo Conti in prime time

Per la prima serata autunnale è previsto il ritorno di altri due show di grande successo della televisione di Stato. Il primo è Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, di cui in queste settimane sono iniziati i casting per la scelta dei nuovi concorrenti.

Il secondo è il talent show The Voice Senior condotto da Antonella Clerici e considerato il programma rivelazione della passata stagione televisiva Rai.

Con una media del 20% di share, The Voice Senior è stato riconfermato in palinsesto con un nuovo ciclo di appuntamenti in onda sempre in prime time.

Amadeus verso il Festival di Sanremo 2022: anticipazioni palinsesti Rai

Grande attesa anche per le sorti del Festival di Sanremo 2022. Le ultime due edizioni sono state condotte con grande successo da Amadeus in coppia con Fiorello.

Il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale, aveva annunciato che non ci sarebbe stato un "tris" all'Ariston ma, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere nuovamente Amadeus il conduttore del Festival di Sanremo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si vocifera, inoltre, che questo potrebbe non essere l'unico nuovo impegno televisivo per Amadeus che potrebbe avere in mano anche le redini dell'Eurovision Song Contest 2022 che si svolgerà in Italia dopo la vittoria dei Maneskin.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione dei due eventi musicali del prossimo anno, Amadeus tornerà anche al timone de I Soliti Ignoti, il game show dell'access prime time di Rai 1, che tornerà in onda da settembre in poi con un nuovo ciclo di puntate, dopo il successo dell'ultima edizione che ha toccato la media del 20% di share.