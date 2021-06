Chi segue Uomini e donne, longevo programma dedicato ai sentimenti condotto da Maria De Filippi, ricorderà certamente il cavaliere Fabrizio Cilli. L'uomo, 43 anni, arrivò in trasmissione per corteggiare la dama torinese Gemma Galgani. Nonostante la differenza d'età, l'uomo dichiarò di essere molto interessato alla donna. La sua esperienza nel dating show però non si concluse nel migliore dei modi, in quanto fu mandato via dalla conduttrice perché interessato solo alla popolarità. Maria De Filippi, nel corso di una puntata, mandò in onda un video registrato sul treno da alcuni ragazzi, in cui il cavaliere diceva di non essere per niente interessato a Gemma, ma solo in cerca di visibilità.

Ora, a distanza di mesi, Cilli è tornato a far parlare di sé per una denuncia fatta nelle scorse ore, un fatto grave di cui sarebbe stato vittima insieme ad altri ex protagonisti del programma dedicato ai sentimenti.

La denuncia di Fabrizio Cilli, ex cavaliere del trono over

Fabrizio Cilli ha denunciato di aver subito violenze e di essere stato drogato da una finta manager in cambio di favori sessuali. L'uomo ha raccontato di essere stato contattato da una manager per prendere parte a una trasmissione televisiva. Dopo essersi recato nel suo appartamento e aver sorseggiato dell'acqua, ha iniziato ad avere problemi alla vista, a vedere offuscato e dopo poco è svenuto. Cilli ha dichiarato di essersi anche rotto il menisco del ginocchio destro cadendo a terra.

Poi, dopo 10 ore si è risvegliato in un letto e ha capito di essere stato drogato e abusato da una finta manager che lo avrebbe anche minacciato dicendogli: "Non ti crederà nessuno quando lo racconterai".

Altri due ex protagonisti di Uomini e Donne tra le vittime

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram nelle scorse ore, Fabrizio Cilli ha fatto sapere di aver sporto denuncia e di non essere stato l'unica vittima del raggiro.

L'uomo ha dichiarato di essersi recato dai carabinieri e i militari dell'arma gli hanno detto che in passato altri due ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati truffati da questa finta manager che scarica falsi contratti da internet. La signora attira le persone nella sua casa e poi le addormenta drogandole. Fabrizio Cilli ha raccontato di essersi risvegliato pieno di segni, tagli e morsi sul corpo.

Il quarantatreenne ha dichiarato di essere rimasto segnato sia fisicamente, ma soprattutto psicologicamente, da questa brutta vicenda di cronaca di cui è stato vittima, vicenda per cui sicuramente la giustizia cercherà di fare il suo corso, scovando e incriminando la persona che si fa passare come finta manager.