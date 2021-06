Dopo settimane di rumor e notizie non confermate, finalmente è stata svelata la data d'inizio della nuova edizione di Temptation Island. Il format estivo di Canale 5, debutterà in televisione mercoledì 30 giugno, giorno in cui saranno presentate al pubblico le 6 coppie del cast di quest'anno. Le tematiche più gettonate tra i fidanzati, sono la monotonia, la gelosia e le scarse attenzioni reciproche.

L'esordio in tv della nuova edizione di Temptation Island

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la prima puntata di Temptation Island 2021.

In queste ore, infatti, gli addetti ai lavori hanno svelato il giorno in cui il reality tornerà su Canale 5 dopo quasi un anno d'assenza.

Mentre in Sardegna sono ancora in corso le riprese di quello che sarà trasmesso in tv, gli spettatori hanno saputo che il debutto del format estivo condotto da Filippo Bisciglia avverrà mercoledì 30 giugno.

Oggi, lunedì 21, mancano esattamente 9 giorni al ritorno sul piccolo schermo di uno dei programmi più seguiti dal pubblico, quello che permette a coppie più o meno consolidate di testare la loro unione attraverso tentazioni esterne.

La trasmissione Mediaset, però, non dovrebbe restare al mercoledì sera fino alla fine: già dalla settimana successiva all'esordio, infatti, Temptation Island dovrebbe "traslocare" alla prima serata del lunedì per i restanti cinque appuntamenti.

I protagonisti di Temptation Island 2021

Prima che venisse ufficializzato il giorno in cui sarà trasmessa la prima puntata, la redazione di Temptation Island ha cominciato a presentare al pubblico i protagonisti di quest'anno.

Sui social network (ma anche in televisione con dei promo pubblicitari) sono stati condivisi i video che le coppie hanno registrato prima di partire per la Sardegna, quelli nei quali hanno elencato i motivi per i quali hanno deciso di partecipare al reality Mediaset.

Claudia e Ste stanno insieme da più di quattro anni e lo scorso agosto avrebbero dovuto sposarsi. La pandemia ha costretto i due a rinviare le nozze e oggi lei ha paura di non essere pronta a fare il grande passo.

Manuela e Stefano sono legati da molti anni ma si recente si sono allontanati dopo che lei ha scoperto di essere stata tradita.

I due non vivono più sotto lo stesso tetto e la 30enne cerca conferma da parte del compagno dopo aver ricevuto varie mancanze di rispetto.

Filippo Bisciglia ancora al timone di Temptation Island

Tra i dodici protagonisti dell'edizione 2021 di Temptation Island, ci sono anche Valentina e Tommaso. È stata lei a scrivere alla redazione perché vuole mettere alla prova la gelosia del compagno che definisce patologica. Tra i due c'è una sostanziale differenza d'età: lui ha 21 anni, lei più di 40 ma l'attrazione fisica tra loro è alle stelle.

Jessica ha scelto di partecipare al reality di Canale 5 per testare il compagno Alessandro. La giovane ha descritto come freddo e distaccato l'atteggiamento della sua dolce metà, come se si fosse adagiato dandola per scontata.

Nella coppia formata da Natascia e Alessio, invece, è il ragazzo a sentirsi trascurato. Da quando è iniziata la convivenza, pare che lei abbia assunto un comportamento diverso dal solito, come se non volesse più lottare per questa relazione.

I siciliani Floriana e Federico, invece, stanno insieme da un paio d'anni e lei lamenta un mancato corteggiamento da parte del fidanzato. "Voglio capire se è innamorato oppure se sta con me per abitudine", ha fatto sapere la 21enne prima di partire per il villaggio della Sardegna che anche quest'anno ospiterà tutto il cast, compreso il conduttore Filippo Bisciglia.