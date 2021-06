Da alcune settimane va in onda su Canale 5 la prima stagione di Love is in the air (in originale Sen Çal Kapımı), la nuova fiction turca che racconta la storia d'amore di Eda Yildiz e Serkan Bolat. I telespettatori italiani hanno accolto positivamente la serie che, grazie a colpi di scena, equivoci e momenti romantici, è già riuscita a conquistare una consistente fetta di pubblico. Mentre in Italia ha debuttato da poco la prima stagione, su Fox Turchia è già partita la seconda. Si tratta di 11 episodi in onda dal 9 giugno al 18 agosto, quando verrà trasmesso il finale della serie.

Sul web non sono ancora trapelati rumor o anticipazioni su ciò che accadrà nell'ultimo episodio. In attesa di scoprire qualche dettaglio, Asena Bulbullosglu ha voluto rassicurare i fan. La produttrice ha infatti anticipato che "ci sarà un gran finale per Eda e Serkan".

Il finale di Sen Çal Kapımı su Fox Turchia il 18 agosto, no alla 3ª stagione

La casa di produzione MF Yapim ha comunicato ufficialmente che Sen Çal Kapımı si concluderà con l'ultimo episodio della seconda stagione. Non ci sarà, perciò, il rinnovo per una terza stagione. Il finale, in programma il 18 agosto su Fox Turchia, metterà un punto alle vicende di Eda e Serkan, interpretati da Kerem Bürsin e Hande Erçel. La decisione dei produttori è stata presa in seguito al calo degli ascolti registrato dalla fiction in patria negli ultimi mesi di programmazione della prima stagione.

La serie turca è composta in tutto da 50 episodi divisi in due stagioni (39 nella prima, 11 nella seconda) che nel formato europeo corrispondono a 150 episodi di 45 minuti ciascuno. La manager di MF Yapim, Asena Bulbullosglu, ha assicurato i telespettatori che la storia di Eda e Serkan avrà una degna conclusione, "un gran finale".

Nella seconda stagione di Sen Çal Kapımı ci sarà un salto temporale: anticipazioni

Archiviata l'idea di una terza stagione, i fan di Sen Çal Kapımı povranno concentrarsi sulle vicende che porteranno i protagonisti e tutti gli altri personaggi verso il finale del 18 agosto. Le anticipazioni turche rivelano che l'episodio andato in onda il 9 giugno ha mostrato ai telespettatori un salto temporale di cinque anni.

Eda e Serkan si sono ritrovati, ma quest'ultimo ignora un segreto importante che gli cambierà la vita. Dopo essersi allontanati per via della malattia di lui, la protagonista ha messo al mondo una bambina. L'uomo scopre di avere una figlia e da quel momento in poi decide di riconquistare l'amata. Per il pubblico italiano la storia tra l'architetto e la fioraia è soltanto agli inizi, dunque ci vorrà ancora del tempo prima di vedere anche su Canale 5 l'emozionante colpo di scena della seconda stagione.