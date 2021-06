Cambia la programmazione di Un posto al sole, la seguitissima soap opera dell'access prime time di Rai 3, che proseguirà la sua messa in onda, in prima visione assoluta, per tutta la stagione estiva. Per la serata di giovedì 10 giugno, infatti, coloro che si sintonizzeranno alle 20:45 sulla terza rete Rai per seguire la nuova puntata della celebre soap ambientata a Napoli, rimarranno profondamente delusi, dato che non andrà in onda. L'appuntamento con Un posto al sole risulta sospeso per un giorno, ma la soap tornerà in onda venerdì 11 giugno.

Cambia la programmazione di Un posto al sole, salta la puntata del 10 giugno

Nel dettaglio, la programmazione di Un posto al sole di questa settimana subirà uno stop nella giornata di giovedì 10 giugno, quando a partire dalle 20 è prevista la diretta del Golden Gala Pietro Mennea, che occuperà il palinsesto della terza rete Rai fino alle 22 circa.

Di conseguenza, l'evento sportivo determinerà la cancellazione della soap opera, che non potrà andare in onda nella consueta fascia oraria delle 20:45. L'appuntamento con la soap ambientata nello storico Palazzo Palladini, però, non verrà recuperato in seconda serata (ossia dalle 22 in poi), bensì il giorno dopo.

Venerdì 11 giugno, appuntamento speciale con Un posto al sole su Rai 3

Le anticipazioni riguardanti il palinsesto di Rai 3, rivelano che per la giornata di venerdì 11 giugno è previsto un appuntamento speciale con Un posto al sole. La soap opera, infatti, andrà in onda a partire dalle 20:20 in poi fino alle 21:20 circa. Un appuntamento della durata di un'ora con il quale si recupererà anche l'episodio che non è stato trasmesso durante la serata di giovedì.

I colpi di scena non mancheranno, dato che le puntate della soap che saranno trasmesse il prossimo venerdì sera, coincideranno con il tentativo del perfido Pietro Abbate, di manipolare Fabrizio Rosati.

'Guerra' tra Lara e Marina: anticipazioni Un posto al sole 11 giugno

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole, in onda l'11 giugno in tv, rivelano che Lara, dopo la rissa con Marina, deciderà di usare questo spiacevole episodio che si è verificato a suo favore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Al tempo stesso, invece, Giordano andrà su tutte le furie e desidera farla pagare al più presto alla sua rivale. Chi delle due riuscirà ad avere la meglio?

Pietro, invece, proverà a risolvere a modo suo il problema con Biagio e, al tempo stesso, cercherà di colpire anche Marina. Occhi puntati anche su Patrizio: gli spoiler di Un posto al sole rivelano che il giovane ragazzo riceverà delle nuove speranze di poter vivere una storia d'amore con lei.

E poi ancora, il piano di Silvia e Giancarlo di rivedersi insieme al cineforum potrebbe essere mandato all'aria.