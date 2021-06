Arisa e Andrea Di Carlo hanno avuto un botta risposta su Instagram. Tutto è partito da un pensiero pubblicato dalla cantante, in cui ha spiegato di essere passata varie volte per quella che non sa scrivere o pensare con la sua testa. Al contrario, Arisa ha rivelato di avere sempre scelto il silenzio alle discussioni. Sotto al post, è arrivato il commento del suo ex che le ha augurato di trovare la sua strada.

La riflessione della cantante

Arisa ha affidato i suoi pensieri al proprio account social. La diretta interessata ha esordito: "Tu pensi che io non sappia scrivere né pensare con la mia testa".

La cantante ha sostenuto che non è affatto così, spesso anziché intraprendere una nuova discussione preferisce restare in silenzio.

Nel prosieguo del messaggio, l'ex coach di Amici 20 ha fatto presente che se c'è una veduta differente delle cose e non vedendo la vita dallo stesso punto di vista si crea un contrasto. Arisa ha riferito che solo davanti allo specchio si è in grado di trovare l'amore. Dunque, questo significa non essere fatti l'uno per l'altra. L'artista non ha fatto alcun nome o riferimento, ma i suoi follower hanno pensato che si trattasse di un pensieri rivolto all'ex fidanzato.

La replica di Andrea

Andrea Di Carlo ha deciso di rispondere con un commento al post di Arisa. Il 44enne ha chiosato: "Io sono quello che conosci con pregi e difetti che hai visto".

Il diretto interessato dopo avere precisato di non essere una persona ingannevole, presente o assente, ha sostenuto: "Sai chi sono, sai cosa provo, cosa dare e cosa non so dare". Di Carlo si è sentito in dovere di dare un consiglio alla sua ex compagna. A detta di Andrea, Arisa dovrebbe andare veramente dove vuole, in modo da capire se la cosa la fa stare bene.

Secondo il 44enne, solo quando la cantante avrà trovato quello che vuole realmente riuscirà a stare bene. Infine, ha augurato alla sua ex di trovare la serenità che cerca.

La lite con alcuni followers

Arisa e Andrea Di Carlo sono stati protagonisti di un amore tormentato. La coppia sembrava essere ad un passo dalle nozze, ma poi è saltato tutto.

Dopo le parole della cantante, moltissimi fan hanno spezzato una lancia a favore della loro beniamina. Secondo alcuni. Rosalba Pippa (nome all'anagrafe della cantante) dovrebbe chiudere definitivamente la liasion con Di Carlo, perché non la rende felice.

In seguito al commento del 44enne, alcuni utenti lo hanno criticato. In un primo momento Andrea ha cercato di avere un confronto civile con i fan della sua ex, ma quando alcuni hanno cominciato ad esprimere commenti offensivi e fuori luogo Andrea Di Carlo è andato su tutte le furie e ha risposto in modo piccato.