Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni quotidiane di Love is in the air, la TV Soap che va in onda su Canale 5 alle 15:30.

Nella puntata del 23 giugno, Eda dovrà occuparsi di una cantante che sembrerà non apprezzare nulla e rifiuterà anche di rimanere nella villa organizzata per lei. La ragazza farà di tutto per farle cambiare idea. Inoltre, scoprirà un segreto molto toccante sulla famiglia di Serkan. Quest'ultimo rinuncerà a un suo importante impegno e terrà compagnia a Eda. I due finiranno per addormentarsi insieme sul divano.

Spoiler del 23 giugno di Love is in the air: Eda scoprirà la storia del fratello di Serkan

Le anticipazioni della puntata del 23 giugno rivelano che Eda verrà messa sotto pressione dal suo nuovo incarico. Occuparsi della cantante, infatti, non sarà affatto semplice perché la ragazza, nel caso in cui non venissero soddisfatte tutte le sue richieste, potrebbe decidere di non tenere più l'atteso concerto. Inoltre, la villa dedicata alla sua permanenza sarà coinvolta in dei lavori di ristrutturazione.

Serkan, avrebbe dovuto essere in un posto diverso, ma notando le difficoltà di Eda, deciderà di fermarsi e di aiutarla. Inizialmente, la ragazza non comprenderà l'atteggiamento misterioso di Serkan, ma poi scoprirà che, anni prima, l'uomo ha perso un fratello e che, ogni 19 agosto, dedica la giornata a ricordarlo e a suonare la chitarra per lui.

Anticipazioni del 23 giugno di Love is in the air: Serkan ed Eda passeranno la notte abbracciati

Eda rimarrà molto turbata dalla scoperta, soprattutto perché si tratterà di qualcosa di commovente e doloroso. Affrontare quella conversazione, però, li renderà più uniti che mai e la coppia si abbandonerà a un dolce abbraccio. Non si separeranno per tutta la notte e dormiranno insieme sul divano.

Nell'episodio del 23 giugno, finalmente, arriverà la famosa cantante di nome Sevda. La sua entrata sarà trionfale perché utilizzerà l'aereo privato di Serkan.

La cantante non apprezzerà la villa messa a disposizione per lei

Le anticipazioni dl 23 giugno rivelano che la cantante, una volta giunta sul luogo, non avrà una buona reazione.

Infatti, non sembrerà apprezzare molto il nuovo luogo di residenza, nonostante tutti gli sforzi fatti dal personale. Apparirà subito come una ragazza viziata e poco incline all'ascolto.

Deciderà di mandare tutto all'aria e di non dormire in quella casa. Eda, però, non sarà disposta ad arrendersi. Utilizzando la sua empatia, riuscirà a farle cambiare idea a farla rimanere per la notte.