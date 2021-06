Sono sempre numerosi gli intrighi nella serie televisiva turca Mr Wrong - Lezioni d’amore (Bay Yanlış). Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 21 a venerdì 25 giugno 2021, svelano che i due protagonisti Ozgur Atasoy (Can Yaman) e Ezgi Inal (Ozge Gurel) dopo essersi rifugiati su un colle dal quale si godranno una vista mozzafiato della città, intraprenderanno all’insaputa di amici e parenti una relazione sentimentale.

Mr Wrong, spoiler al 25 giugno: Ezgi si arrabbia con Ozgur a causa di Yesim

Nelle puntate in programma sulla rete ammiraglia Mediaset dal 21 al 25 giugno 2021, Yesim farà di tutto per avvicinarsi a Ozgur senza riuscirci: nonostante ciò Ezgi quando vedrà i due complici sul terrazzo, visibilmente scossa si arrabbierà con il ricco imprenditore mettendo fine al loro accordo.

Yesim dopo essere rimasta stupita dall’atteggiamento di Inal, chiederà delle spiegazioni al fratello Serdar: la sorella di quest’ultimo continuerà a sospettare che Ozgur e l’organizzatrice di eventi possano avere una relazione. Serdar intanto dirà a Yesim che è stato Levent a dirgli che il ricco imprenditore è innamorato di lei. Dagli spoiler si evince che anche il dottore, pur essendosi sempre fidato di Ezgi, inizierà a dubitare.

In seguito Yesim pranzerà al ristorante di Atasoy per scoprire cosa c’è tra lo stesso e Ezgi, invece Irem vorrà conquistare Ozan per fare un dispetto a Deniz. Intanto Cansu, per non far sapere a Levent che sta prendendo delle lezioni di nuoto, si farà accompagnare da Ezgi e Deniz in palestra.

Ozan dopo aver ascoltato una conversazione telefonica di Inal, deciso a incontrare Deniz, convincerà Ozgur ad andare in palestra con lui.

Fitant e Sevim fanno un rito scaramantico, Inal e Atasoy intraprendono una relazione segreta

Successivamente continueranno i preparativi per la serata latino-americana ed Ezgi inviterà anche Serdar: quest’ultimo a sorpresa dirà alla fanciulla di voler ballare con lei durante il party.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

A questo punto Inal quando Ozan le dirà che Ozgur è un bravo ballerino di tango chiederà all'imprenditore di darle una mano: quest’ultimo essendosi reso conto di provare qualcosa per colei che ha finto di essere la sua fidanzata, non sarà più convinto di volerla aiutare a fare breccia nel cuore di Serdar. In seguito Sevim e Nevin, le madri di Ozgur e Ezgi, metteranno piede a casa dei loro figli senza averli avvisati del loro arrivo.

Il ricco imprenditore e l’organizzatrice di eventi architetteranno uno dei loro piani, per impedire alle donne di incontrarsi. Purtroppo la signora Nevin andrà in ospedale per parlare con Ozgur e apprenderà che non esiste nessun ginecologo che si chiama così: Ezgi non avrà altra scelta oltre a quella di essere sincera con la madre.

Fitant e Sevim faranno un rito scaramantico a casa di Ozgur finendo per dimenticarsi una pentola sul fuoco, che farà scattare l’allarme antincendio: ad accorgersi del fumo sarà Nevin. Intanto Atasoy ed Ezgi, dopo aver cenato, si dichiareranno i loro sentimenti reciproci: i due decideranno di amarsi in segreto. In seguito Nevin cercherà di convincere la figlia a lasciare sia la casa in cui vive, sia il lavoro.

Intanto Ozgur e Serdar organizzeranno una sorpresa per Ezgi, in occasione del suo compleanno. Infine Levent apprenderà che sua figlia è a conoscenza della sua storia d’amore con Cansu.