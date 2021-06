Can Yaman è tornato in onda su Canale 5 dopo la fine di DayDreamer - Le ali del sogno, con la nuova serie turca dal titolo Mr.Wrong - Lezioni d'amore, che ha debuttato lunedì pomeriggio 31 maggio. La serie è stata ampiamente pubblicizzata nel corso delle ultime settimane ma, dal punto di vista auditel, non ha ottenuto lo stesso successo della prima puntata di DayDreamer, che lo scorso anno riuscì a superare la soglia del 20% di share al debutto, conquistando settimana dopo settimana, un pubblico sempre più vasto.

Debutto deludente per Mr.Wrong con Can Yaman

Nel dettaglio, il verdetto degli ascolti di lunedì ha stabilito che la prima puntata di Mr.Wrong in onda su Canale 5, si è fermata ad una media di poco inferiore ai 2,3 milioni di spettatori, pari ad uno share che ha toccato il 18,90% in daytime, nella fascia oraria che fino allo scorso venerdì pomeriggio era occupata da Uomini e donne di Maria De Filippi.

Il dating show di Maria De Filippi, nelle ultime settimane di messa in onda, ha registrato una media superiore ai 2,9 milioni di fedelissimi spettatori pari ad uno share che oscillava tra il 21 e il 23% di share.

Rispetto ai dati di Uomini e donne, quindi, Mr.Wrong con Can Yaman ha fatto registrare un calo di circa quattro punti percentuali di share.

DayDreamer debuttò con quasi tre milioni di spettatori

Ma il confronto diventa ancora più drastico, se si prende in considerazione il dato auditel della prima puntata di DayDreamer, la serie turca che vedeva sempre protagonista Can Yaman nei panni del fotografo Can Divit, trasmessa per la prima volta la scorsa estate su Canale 5.

Al debutto, DayDreamer ottenne un ascolto netto che arrivò a sfiorare il muro dei 2,9 milioni di spettatori, ottenendo uno share del 20,70%.

Un risultato che la soap ha confermato nel corso delle settimane successive, quando in piena estate, le vicende della coppia composta da Can e Sanem hanno appassionato una media che ha superato anche il muro dei tre milioni di spettatori con uno share del 22-23%.

Love is in the air supera lo share di Mr.Wrong

Rispetto al debutto di DayDreamer, quindi, Mr.Wrong ha debuttato con una media in calo di circa mezzo milione di spettatori e lo share della prima puntata trasmessa lunedì 31 maggio, è stato superato anche da Love is in the air, la nuova serie turca in onda sempre nel pomeriggio estivo di Canale 5, che ha debuttato superando il 20%.

Cosa succederà a questo punto? La nuova serie con Can Yaman riuscirà a guadagnare spettatori nel corso delle prossime settimane?

In attesa di scoprirlo, va detto che in Turchia Mr.Wrong non ha ottenuto il successo sperato, tanto da essere sospesa in anticipo per bassi ascolti.