Martedì 1° giugno prenderà il via su Canale 5 la terza stagione del medical drama New Amsterdam. La serie statunitense che vede protagonista Max Goodwin interpretato dall'attore Ryan Eggold, è pronta a intrattenere i numerosi fan italiani. Anche il New Amsterdam dovrà fare i conti con la pandemia causata dalla Covid-19. Il racconto riprenderà ad un anno esatto dalla diffusione del virus e si ispirerà come sempre alle vicende reali del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico degli Stati Uniti.

Episodio 1: 'Una nuova normalità'

Nel corso del primo episodio intitolato: "Una nuova normalità", i protagonisti della serie si dovranno occupare di un grave incidente aereo. Vedranno infatti precipitare un 747 nell’East Reaver. Per fortuna però, non ci saranno vittime, ma solo feriti. Il comandante Starks, riuscirà a confessare, che essendo bipolare ha probabilmente provocato l'incidente per togliersi la vita. Anche le immagini della scatola nera, confermeranno la sua versione dei fatti. La verità però sarà soltanto la copilota a raccontarla. Intanto, si scoprirà che Kapoor ha contratto la Covid e dopo essere stato intubato per diverse settimane verrà staccato dal respiratore. Il suo cuore è molto debole e dovrà subire un delicato intervento cardiaco: il trapianto della valvola mitrale.

Episodio 2: 'Lavoratori indispensabili'

L'intervento che dovrà subire il dottor Kaboor è molto delicato e per questo, Max Goodwin decide di chiamare il cardiochirurgo Reynolds che si è trasferito a San Francisco. Il medico accetta e ritorna al New Amsterdam per eseguire il rischioso intervento. Al centro del secondo episodio, ci sarà l'arresto di Max Goodwin.

Il Direttore Sanitario del New Amsterdam, verrà portato in carcere davanti agli occhi di tutti, dopo aver deciso di utilizzare i rider per consegnare gli oppioidi a domicilio. Ella invece, nuora del dottor Kapoor, entrerà in travaglio prima della data prevista per il parto e dovrà così affrontare il suo disturbo ossessivo compulsivo.

Episodio 3: 'Misure di sicurezza'

Il cardiochirurgo Reynolds sta per fare ritorno a San Francisco, quando riceve una telefonata da sua madre. La donna, proprio mentre è al telefono con il figlio, si sente male e cade a terra. Trasportata al New Amsterdam, Max Goodwin scoprirà che è affetta da diabete. Sempre Max poi, si troverà a dover decidere se riaprire le porte del New Amsterdam per girare uno spot televisivo al fine di rilanciare l'ospedale. Intanto, la dottoressa Sharpe dovrà occuparsi di un adolescente immunodepressa in lockdown, la cui ansia la porta ad atti di nell'autolesionismo.