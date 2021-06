Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della loro storia d'amore. Negli ultimi giorni, la presentatrice sportiva di Dazn e il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno sono andati a Istanbul, città natale di Can dove, presumibilmente, Diletta conoscerà i familiari del suo fidanzato. Alessandro Rosica ha commentato la vicenda sul suo profilo Instagram, fornendo dettagli sulla mamma di Yaman che, a detta sua, non vedrebbe di buon occhio la compagna di suo figlio, al punto da odiarla e, secondo l'influencer, la suocera di Leotta sarebbe coinvolta nella vicenda, per rendere credibile la loro relazione.

Can Yaman e Diletta Leotta a Istanbul: il commento di Rosica

Rosica ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con uno scatto di Diletta Leotta, mentre si trovava su un balcone di un hotel di Istanbul. Sotto allo scatto, l'esperto di gossip ha scritto che la conduttrice sportiva di Dazn si sarebbe recata nella città turca per conoscere la famiglia di Can Yaman. Alessandro ha anche aggiunto che era tanto tempo che sosteneva che, ad un certo punto, la coppia sarebbe arrivata a coinvolgere i familiari, per rendere più credibile la loro storia d'amore.

Per Rosica, la mamma di Can Yaman odierebbe Diletta Leotta

Rosica ha proseguito, rivelando che la pubblicazione delle fotografie di Diletta Leotta con i familiari di Can Yaman sarebbero previste, più o meno, per il mese di dicembre e, a detta sua, non verrebbero mostrate in questa occasione.

Al momento, secondo Alessandro, per rendere credibile il loro fidanzamento, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la showgirl non guarderebbero in faccia nessuno. In un commento sotto al suo post su Instagram, Rosica ha aggiunto anche un ulteriore dettaglio sulla famiglia di Yaman, scrivendo: ''Ufficiale, la mamma di Can fa parte del circo, nonostante odi Diletta''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La storia fra Can Yaman e Diletta Leotta prosegue a gonfie vele

Nonostante alcune persone dubitino della veridicità della loro relazione, Can Yaman e Diletta Leotta continuano a mostrarsi insieme, fra eventi e vacanze. Fra le ultime apparizioni sui social della coppia, c'è stata la serata allo stadio Olimpico di Roma, per assistere alla partita Italia - Turchia.

Recentemente, i due fidanzati si sono concessi qualche giorno di vacanza in Costiera Amalfitana e, negli ultimi giorni si sono recati ad Istanbul, ma non hanno condiviso ancora nessuno scatto sui loro profili Instagram. Non resta che attendere ulteriori informazioni da parte dei diretti interessati, per sapere qualcosa in più sulla vacanza nella città natale di Can Yaman.