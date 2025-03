Can, nelle prossime puntate di Tradimento, dopo aver ingerito per sbaglio una compressa finirà in ospedale, e rischierà la vita. Il cuore del bambino si fermerà, destando preoccupazione, uno dei dottori esclamerà: "Lo stiamo perdendo". Oylum sarà disperata. Dopo attimi di panico i medici riusciranno a rianimarlo.

Tolga, non appena arriverà al pronto soccorso, noterà Oylum piangere tra le braccia di Kahraman (il cugino di Behram) ma preferirà farsi da parte.

Behram in stato vegetativo, Mualla disperata

Le anticipazioni di Tradimento annunciano grandi cambiamenti per le vite dei protagonisti, a partire da Oylum.

A pochi mesi dal matrimonio, Behram sarà tenuto in vita solo dalle macchine, l'uomo si troverà in uno stato vegetativo irreversibile. Mualla, sua madre, non potrà rassegnarsi all'idea di separarsi da suo figlio e andrà contro i medici portandolo alla villa. La donna prenderà le redini degli affari e si occuperà anche di Oylum che dovrà continuare a vivere sotto il suo stesso tetto. Mualla controllerà ogni movimento di sua nuora e minaccerà di far fuori Tolga e la sua famiglia se osa scappare.

Oylum si rassegnerà alla sua vita e Can le darà la forza per andare avanti. La ragazza costruirà una bella amicizia con Kahraman, il cugino di Behram, e tra i due ci sarà anche un bacio. Oylum non ricambierà i sentimenti del ragazzo che nonostante tutto continuerà ad essere un fedele amico per lei.

Mualla avrà già in mente di far sposare Oylum con suo nipote quando avrà seppellito Behram e aspetterà proprio un riavvicinamento tra i due per dire addio a suo figlio.

Tolga pronto a una nuova vita con Oylum

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga chiamerà Oylum dal carcere: "Scappiamo insieme", le dirà assicurandole di aver pensato a tutto per poterla proteggerla.

Una volta libero, il figlio di Oltan non disferà neanche la valigia e ribadirà a Selin di non volerla più vedere dopo aver scoperto l'inganno della finta gravidanza. Successivamente, Tolga si recherà all'appuntamento fissato con Oylum per iniziare una nuova vita con lei. Il ragazzo si siederà al tavolo aspetterà la sua amata.

Per il loro incontro, Tolga preparerà un'atmosfera raffinata, ma il destino remerà ancora contro questo amore. Oylum, poco dopo, si renderà conto che il suo bambino non sta bene. Can inizierà a vomitare e quando Oylum vedrà della schiuma uscire dalla sua bocca andrà in panico. Tutta la famiglia si precipiterà in ospedale e i medici si prenderanno subito cura del piccolo Can. "Stiamo perdendo il bambino" urlerà il medico mentre Oylum scoppierà a piangere tra le braccia di Kahraman.

Nel frattempo, Tolga telefonerà a Oylum e apprenderà dalla cameriera che la donna si trova in ospedale per suo figlio. Il ragazzo raggiungerà Oylum, ma quando la vedrà disperarsi tra le braccia di Kahraman non si avvicinerà a lei.

La complicità e l'affetto tra Oylum e il cugino di Behram saranno evidenti e Tolga preferirà farsi da parte e tornare a casa. Le condizioni del bambino saranno gravissime e l'elettrocardiogramma risulterà piatto. Quando il cuore di Can si fermerà, Mualla e la sua famiglia perderanno le speranze, ma l'intervento dei medici sarà decisivo. Grazie alle manovre di rianimazione, il bambino tornerà a riprendersi. Oylum scoprirà che Can ha ingerito inavvertitamente una compressa di Mualla e non potrà fare altro che incolpare sua suocera, intimandole di stare lontana da suo figlio.

La scelta obbligata di Oylum

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum è prossima al fidanzamento ufficiale con Behram. La ragazza ha dovuto piegarsi al ricatto del suo fidanzato e ha portato avanti la gravidanza nonostante non volesse.

Tolga considera ormai chiusa la sua storia con Oylum, anche perché ha fatto diversi tentativi per tornare con lei.

A causa della paura di Behram, tuttavia, Oylum ha rifiutato Tolga dicendogli che non prova niente per lui. Il figlio di Oltan ha avuto il sospetto che la sua amata fosse sotto ricatto, ma Oylum è stata molto convincente e lo ha spinto a rassegnarsi.