È passato poco meno di un mese dalla conclusione di Amici 20, ma la macchina del talent non si è di certo fermata. Sono già iniziati i casting dell'edizione numero 21 e i ragazzi che si apprestano a tentare di entrare nella scuola più famosa d'Italia si sono esibiti anche davanti a Giulia Stabile. La vincitrice del talent, infatti, che già la settimana scorsa era stata immortalata vicino a Marcello Sacchetta, uno dei professionisti della scuola, ha ripostato sul suo profilo Instagram un post presente sulla pagina ufficiale di Amici di Maria. Adesso la domanda che si fanno i fan è se Giulia farà parte della commissione che giudica i ragazzi o diventerà una ballerina professionista del programma.

Giulia nuova professionista del talent?

Non è escluso che Giulia si trovi ai casting dell'edizione di Amici 21 solo in veste di ospite, ma nelle ultime ore altre ipotesi si stano facendo strada nella mente dei sostenitori della ragazza che tra qualche giorno compirà 19 anni. Sangiovanni, fidanzato della giovane ballerina, lo aveva preannunciato che Giulia dal 'treno' di Amici non sarebbe voluta mai scendere ed, in effetti, è possibile che dopo aver trionfato sul palco del talent, la Stabile voglia continuare la sua carriera nel luogo che l'ha vista crescere non solo come artista ma anche come persona.

'I casting per la prossima edizioni di Amici sono aperti', si legge sul profilo Instagram ufficiale del talent.

'La nostra Giulia vi aspetta', termina il messaggio social. E lo stesso ha fatto poi la ballerina sul suo account. Il messaggio è stato accompagnato da un video di Stabile in cui non manca la sua inconfondibile risata mentre si diverte dietro la macchina da presa. Insomma, ci sono tutti gli indizi per pensare che per Giulia ci sia un posto all'interno di tutta la macchina organizzativa.

La ballerina appoggiata da Veronica Peparini

Giulia, che ha regalato ai suoi fan via social un momento di ballo sulle musiche di 'Tutta la notte' del suo Sangiovanni, diventerà una professionista? Non sarebbe la prima volta che uno degli alunni della scuola diventi poi uno dei ballerini dello show. La lista è lunghissima: Andreas Muller, Sebastian, per un certo periodo Ambeta, Giulia Pauselli e tanti altri.

Questa per la vincitrice di Amici 21 potrebbe essere una grossa opportunità lavorativa. Ma non è tutto.

Negli ultimi anni i casting sono stati affidati a professionisti del mondo della musica e della danza e non ai professori del talent, per cui un'altra idea che si è fatta largo è che la giovane possa essere lì per valutare i nuovi talenti. Non bisogna dimenticare, per completezza di informazione, che Veronica Peparini, maestra di Giulia, aveva già detto che la giovane aveva tutte le carte in regola per entrare tra i professionisti. Stabile aveva dichiarato che alcune novità bollivano in pentola: al momento opportuno lei stessa darà delle informazioni più precise.