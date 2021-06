Nelle prossime puntate di Love is in the air, Eda e Serkan saranno sempre più vicini e il ragazzo si lascerà andare a delle rivelazioni importanti. Intanto i telespettatori avranno modo di rivedere Sevcan Yaşar, colei che in DayDreamer interpretava Aylin.

Eda e l'ossessione per il giorno libero di Serkan

Eda non si arrenderà: vorrà sapere a tutti i costi perché il 19 agosto Serkan si prende un giorno di riposo. Dopo una prima non risposta, proverà a chiederglielo nuovamente. Per l'architetto la ragazza "fa troppe domande". Se non le dice perché non va a lavoro, almeno vorrebbe sapere come mai quest'anno ha deciso di assentarsi solo per mezza giornata, ma nemmeno in questo caso arriverà una risposta.

La ragazza, però, sarà proprio "ossessionata" dal giorno libero di Serkan, soprattutto per il fatto che solo Selin è a conoscenza di questo aneddoto e quest'ultima aveva detto a Eda che Serkan è solito a raccontare questa storia solo alle "persone per lui speciali". Alla fine, però, l'architetto gli racconterà cosa si cela dietro la sua assenza del 19 agosto.

La triste storia della famiglia di Serkan

Serkan racconterà a Eda di aver avuto un fratello maggiore, una bravissima persona che per lui era proprio un idolo. Aveva una band insieme ad alcuni suoi amici e lui avrebbe voluto unirsi a loro per suonare, ma alla fine era sempre il fratellino più piccolo che veniva lasciato fuori dalla cosa. Il 19 agosto non è il giorno in cui è morto, però Serkan ha deciso di commemorarlo ogni anno in quella giornata, andando nel luogo in cui il fratello si riuniva con i suoi amici e suonando per lui.

Sarà un momento molto toccante per Eda e Serkan, in cui si avvicineranno molto. In quella serata fatta di confidenze, successivamente, i due si addormenteranno abbracciati sul divano e forse Serkan si accorgerà che stare accanto a Eda non sia cosi male. Sarà il suo cuore a parlare: infatti Serkan, a casa della sua ipocondria, indossa uno smart watch che monitora i battiti cardiaci e quando si troverà vicino a Eda il suo cuore inizierà a battere all'impazzata e il dispositivo non la smetterà di suonare.

Selin e i dubbi sul contratto di Eda e Serkan

Intanto alla Art Life saranno impegnati con un progetto abbastanza pazzo: ristrutturare un'intera casa in 24 ore per un cliente importante, il signor Fikret. Gli servirebbe in quanto per festeggiare il compleanno della moglie vorrebbe farle un bel regalo invitando una cantante famosa Sevda Gülensoy (interpretata da Sevcan Yaşar, colei che in DayDreamer interpretava Aylin) e quest'ultima richiederà la ristrutturazione folle di questa villa in tempi record.

Serkan non avrebbe voluto accettare il lavoro, ma Eda l'ha fatto contro la volontà di tutti.

A ogni modo Selin rimarrà stupefatta da ciò che Serkan permette a Eda e non mancherà di esporre i suoi dubbi a Pırıl. Per lei il contratto tra i due non è poi qualcosa di così "innocente".