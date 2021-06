La nuova serie televisiva di origini spagnole Grand Hotel - Intrighi e passioni il cui titolo originale è Gran Hotel, nonostante abbia fatto il suo debutto di recente sta già appassionando i telespettatori italiani. Gli spoiler sulla terzoa puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset il 23 giugno 2021, raccontano che il protagonista Julio Olmedo (Yon González) si servirà della complicità del detective Ayala (Pep Anton Munoz) e di Alicia Alarcón (Amaia Salamanca), per scoprire che fine ha fatto sua sorella Cristina (Paula Prendes) dopo essere stata licenziata dall’hotel con l’accusa di aver commesso un furto.

La figlia della proprietaria dell’albergo purtroppo dovrà fare parecchia attenzione, poiché rischierà la vita.

Grand Hotel, trama del 23 giugno: Ayala e Julio stringono un’alleanza per far luce sulla scomparsa di Cristina

Nel corso della terza puntata in programmazione su Canale 5 mercoledì 23 giugno 2021 sempre in prima serata a partire dalle ore 21:25 circa e che sta tenendo il pubblico con il fiato sospeso, non mancheranno intrighi e momenti di tensione. Per la precisione il quinto e il sesto episodio che i telespettatori avranno modo di vedere, saranno intitolati La luna di sangue e Il gioiello scomparso.

Dalle anticipazioni si evince che l’investigatore Ayala dopo aver appreso la vera identità di Julio, stringerà un’alleanza con lo stesso per portare avanti le indagini su Cristina, la sorella minore del coraggioso ragazzo: i due saranno convinti che dietro l’accaduto ci sia un serial killer e si rivolgeranno ad Alicia, che si dimostrerà disponibile ad aiutarli.

Intanto Diego (Pedro Alonso) sarà disposto a tutto per avere al suo fianco Alicia, dopo averle salvato la vita. Nel contempo Sofia (Luz Valdenebro) e Alfredo (Fele Martínez) vorranno trovare la soluzione per farsi rispettare dai loro familiari, ovvero affrontando il direttore dell’albergo.

Successivamente Eugenia sorprenderà il suo fidanzato Javier (Eloy Azorín) in atteggiamenti intimi con sua sorella Mercedes.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Sofia, invece, all’insaputa di suo marito fingerà di essere ancora in dolce attesa. In seguito Julio farà il possibile per far perdere le sue tracce al detective Ayala, che vorrà arrestarlo con l’accusa di omicidio.

Alicia rischia la vita, Belen nei guai a causa delle menzogne dette sulla sua gravidanza

Alicia si troverà però in pericolo proprio tra le mura del lussuoso albergo, visto che farà i conti con l’assassino pronto a ucciderla con un coltello: grazie a questo tentativo di omicidio ci sarà una svolta nelle ricerche dei poliziotti.

In particolare emergerà che colui che si macchia le mani di sangue commette delitti soltanto nelle notti in cui la luna è piena. A questo punto Ayala sfiderà Javier a un duello per aver ferito l’altra sua figlia: quest’ultimo cercherà di scappare.

Nel contempo le menzogne di Belen (Marta Larralde) sulla sua gravidanza si ritorceranno contro di lei: in particolare a smascherarla sarà Sofia, che verrà a conoscenza che forse il padre della creatura che la domestica porta in grembo è Diego. Infine, per merito di un gioiello sparito nel nulla, verranno alla luce dei nuovi collegamenti tra Diego e Cristina, invece Angela (Concha Velasco) approfitterà dell’arrivo di una nuova cameriera per far finire la relazione tra Belen e Andres (Llorenç González).