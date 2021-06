Le anticipazioni della soap opera turca Love is in the Air, dal titolo originale Sen Çal Kapımı, sono ricche di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 giugno su Canale 5 alle ore 15:30, Eda Yildiz sarà molto impegnata nel restauro della villa, nella quale verrà ospitata la cantante Sevda Gulensoy.

Serkan Bolat, però, non riuscirà ad accettare la troppa presunzione di Sevda, così Eda cercherà di farlo ricredere il prima possibile. In seguito Eda sarà costretta a lavorare per tutta la notte, ma Serkan deciderà di farle compagnia.

Il rapporto tra Bolat e Yildiz cambierà di giorno in giorno e diventerà sempre più autentico.

Anticipazioni Love is in the Air: Selin chiede aiuto a Eda

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, avrà luogo la premiazione di Serkan Bolat, dove all'improvviso si presenteranno moltissimi giornalisti curiosi: Selin sarà molto in ansia per l’accaduto, così chiederà a Eda di intervenire in qualche modo, ma anche lei avrà alcuni timori sul modo di comportarsi in presenza dei paparazzi.

Più tardi Yildiz riuscirà a convincere alcune persone dello studio, ad aiutarla nella ristrutturazione della villa, dove soggiornerà la cantante Sevda Gulensoy. Serkan, intanto, sarà assai titubante e non vorrà accettare l’incarico, poiché le pretese della cantante saranno troppe, ma Eda cercherà di convincerlo a cambiare idea.

Serkan vuole far compagnia a Eda

Eda dovrà lavorare per tutta la notte, presso la villa nella quale verrà ospitata la cantante Sevda. Sarà così che Serkan Bolat deciderà di rinunciare ad un particolare appuntamento, per restare al fianco della donna durante l'intera notte. In seguito la squadra di Serkan, Melek, Figen e Eda si ritroveranno tutti insieme a una festa: Eda ricorderà a Serkan il loro accordo, poi i due vivranno un momento particolarmente intimo, nel quale Bolat suonerà per la donna.

Successivamente Figen aiuterà Eda con il brevetto, mentre Kaan amoreggerà con Melek e si farà invitare a pranzo a casa sua, dove troverà il brevetto che Yildiz dovrà riportare a Serkan Bolat. Sarà così che Kaan farà una foto al documento e poi si accorderà con un produttore, affinché questo possa avviare la produzione di pezzi simili il prima possibile.

Dove guardare in streaming online gli episodi di Love is in the Air

In attesa che vadano in onda i nuovi episodi di Love is in the Air è possibile guardare le puntate già trasmesse in tv, grazie alla piattaforma dedicata MediasetPlay.it.

All'interno del sito si possono trovare anche altri contenuti interessanti, che riguardano le trame e le anticipazioni della soap opera turca.