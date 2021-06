Da settembre ripartirà Il Paradiso delle Signore 6. Le prime anticipazioni rivelano che la soap opera del pomeriggio di Rai 1, tornerà a tener compagnia al pubblico che in queste stagioni si è appassionato alle vicende dei vari protagonisti del grande magazzino più amato del piccolo schermo. I riflettori saranno posti in primis su Vittorio Conti, che si ritroverà a dover riprendere in mano le redini della sua vita dopo l'addio di sua moglie Marta, che ha scelto di trasferirsi in America per motivi di lavoro.

Vittorio riprende la sua vita: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Vittorio, si troverà nella posizione di dover ripartire da zero dopo la fine della sua relazione con Marta.

L'uomo, infatti, aveva posto la donna di fronte ad un "aut-aut": o lui oppure il lavoro in America.

Alla fine, però, la figlia del Commendatore ha preferito perseguire il sogno americano e a nulla è servita l'ultima notte di grande passione che ha trascorso con suo marito, con la quale i fan (e anche lo stesso Conti) avevano sperato che potesse esserci un ripensamento.

E così, stando a quanto apprendere Blasting News, la sesta stagione de Il Paradiso delle signore sarà quella della "rinascita" per il giovane Vittorio Conti.

La scelta di Vittorio di chiudere con sua moglie Marta

In un primo momento, però, per lui non sarà facile riuscire a lasciarsi alle spalle la cocente delusione che gli è stata inflitta da Marta, dopo la partenza per gli Stati Uniti d'America.

Tuttavia, col passare del tempo, Vittorio riuscirà a reagire nel migliore dei modi e così riprenderà in mano le redini della sua vita.

L'uomo, infatti, deciderà di chiudere definitivamente con quel passato che ormai lo tormenta e che non lo fa vivere serenamente. Motivo per il quale, Vittorio sceglierà di mettere anche una pietra sopra al suo matrimonio con Marta e di "guardarsi intorno".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che in un primo momento l'uomo sarà concentratissimo sull'aspetto lavorativo.

Nella vita di Vittorio Conti anche dei 'graditi ritorni' ne Il Paradiso 6

Deciderà di dedicarsi anima e corpo al suo amato grande magazzino, che cercherà in tutti i modi di rivitalizzare e di far crescere sempre più, così da poter ottenere il massimo successo non solo in Italia ma anche in altri paesi d'Europa.

Ma per Vittorio non ci sarà spazio solo per il lavoro, in questa sesta attesissima stagione de Il Paradiso delle signore.

Nella sua vita, infatti, ci saranno anche dei "graditi ritorni", che non passeranno inosservati e che finiranno per avere delle conseguenze importanti sulla felicità del protagonista della soap opera di Rai 1.