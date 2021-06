Le riprese della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sono iniziate da pochi giorni e già arrivano le prime indiscrezioni sui nuovi ingressi nel cast della soap. A quanto pare, stando agli spoiler in rete, nella stagione in arrivo a settembre i telespettatori conosceranno due nuovi volti. Si tratta di Salvatore Langella e Laura Rossi. Grazie ai post su Instagram si può ipotizzare che il primo possa avere un interesse verso Beatrice. Per quanto riguarda la seconda, si può dire con certezza che sarà una sarta del grande magazzino. Alcuni fan hanno anche ipotizzato che si tratti in realtà della figlia segreta di Ravasi.

In ogni caso, in mezzo a teorie e rumor in rete, si può comunque anticipare che Langella e Rossi saranno due new entry del Paradiso.

Salvatore Langella sarà una new entry ne Il Paradiso delle signore 6

Attualmente gli attori de Il Paradiso delle signore sono impegnati sul set della sesta stagione che andrà in onda su Rai 1 a partire da settembre. Tra i diversi spoiler emersi sui social grazie a foto e video postati dagli interpreti, negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare i nomi di due nuovi ingressi nel cast della seguitissima soap. Tutto è partito dai post pubblicati dalle new entry. Uno dei due è l'attore trentacinquenne Salvatore Langella, sul cui profilo Instagram è apparso uno scatto in bianco e nero, geolocalizzato agli Studi Televisivi Videa.

Tra gli indizi nella foto, è presente il tag #ilparadisodellesignore e uno scambio di battute con Caterina Bertone, interprete di Beatrice Conti. Nello specifico, l'attrice ha chiesto: "Ma sei qui?" e Langella ha risposto: "Dovresti saperlo che sono qui, ovunque e sempre con te....sono sempre nel tuo cuore". Da quest'ultime parole sorge il sospetto che il personaggio, nelle prossime puntate, possa essere interessato alla giovane vedova.

Laura Rossi sarà una nuova sarta del Paradiso delle signore

Oltre a Salvatore Langella, è prevista un'altra new entry nel cast della celebre soap. Si tratta di Laura Rossi che, stando al commento postato sotto le foto, pare vestirà i panni di una sarta nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore. L'attrice ha scritto: "Il mio primo e unico ruolo in TV: la sartina".

Negli scatti pubblicati il nuovo volto del grande magazzino, l'interprete si trova sul set e in sala make up per provare l'acconciatura che dovrà sfoggiare nelle scene della soap. Alcuni utenti sul web hanno ipotizzato possa trattarsi della figlia segreta di Ravasi. Per altri sostituirà Maria Puglisi (Chiara Russo), la quale si trasferirà a Roma con il futuro marito Rocco (Giancarlo Commare). In ogni caso, bisogna ribadire che non si hanno notizie ufficiali su entrambe le ipotesi e che si tratta soltanto di congetture fatte dai fan.