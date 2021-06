Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 giugno Eda e Serkan trascorreranno la notte insieme a guardare le stelle. I due, infatti, vivranno un momento di forte vicinanza e il mattino seguente faranno un bagno in piscina. Selin, nel frattempo, avrà forti dubbi sulla convivenza tra Eda e Serkan e, durante la ricerca delle prove per confermare la sua tesi, troverà il loro accordo di fidanzamento.

La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:30 circa su Canale 5.

Trama 14-18 giugno: Selin fa assumere Ferit in azienda

Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate Selin farà assumere Ferit in azienda per mettere in difficoltà Serkan. Eda, intanto, durante una lezione di nuoto riuscirà a far ingelosire il suo finto fidanzato. La giovane e Serkan, successivamente, ospiteranno a cena Selin e Ferit. L'idea di Eda sarà quella di portare le sue cose a casa del suo socio in affari, per non far insospettire i due ospiti riguardo il loro finto fidanzamento. Serkan, però, non sarà d'accordo ad accompagnarla e i due finiranno per avere un forte litigio. Questo provocherà la gioia di Aydan, la quale sarà avvisata tempestivamente dal suo fidato amico Piril.

Anticipazioni al 18 giugno: la zia di Eda sospetta della relazione di sua nipote

In prospettiva della cena con Selin e Ferit, la finta coppia si attiverà per rendere il fidanzamento credibile. La zia di Eda, però, inizierà ad insospettirsi quando vedrà le scatole che sua nipote è intenta a portare a casa del suo compagno. La giovane, intanto, si farà accompagnare da Serkan al mercato e noterà il suo forte disagio dovuto a quella situazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Eda e il suo finto fidanzato si prepareranno per accogliere Selin e Ferit, ma la ex fidanzata di Serkan non è convinta che i due convivano davvero.

Spoiler 14-18/06: Selin non crede alla convivenza tra Eda e Serkan

Poiché non è convinta del fatto che il suo ex fidanzato e la sua nuova compagna convivano, Selin farà di tutto per trovare delle tracce in casa che dimostrino la sua tesi.

Durante la sua ricerca, però, Selin troverà l'accordo di fidanzamento tra i due. Il contratto finirà nelle mani di Kaan, il quale lo utilizzerà per tentare di rovinare Serkan. L'uomo si servirà anche dell'ingenuità di Ferit per tendere una trappola al suo nemico. Eda e il suo finto fidanzato tenteranno di far chiarire Sevil e Birol, i quali sono in procinto di divorziare. Durante la serata della premiazione, inoltre, Serkan e la sua finta compagna saranno molto vicini e trascorreranno la notte insieme a guardare le stelle. La mattina del giorno dopo, i due faranno un bagno in una piscina naturale.