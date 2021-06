I fan de Il Paradiso delle Signore sono attualmente orfani della loro fiction preferita che si è momentaneamente conclusa venerdì 28 maggio, lasciando il posto alle repliche delle puntate andate in onda nel 2019. Nel frattempo, il set della soap è stato riaperto per iniziare le riprese della sesta stagione. Sono stati gli stessi attori a testimoniare il ritorno agli studi Videa con foto e video pubblicati sui social. Le trame delle puntate in onda a partire da settembre sono ancora circondate da un alone di mistero, ma ogni tanto salta fuori qualche piccolo spoiler.

Un'ultima anticipazione riguarda un possibile ritorno di fiamma tra Salvatore e Gabriella. Stando agli spoiler in rete, Gabriella non partirà subito per Parigi e prenderà del tempo per aiutare Vittorio al Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Gabriella deciderà di non partire subito per Parigi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in programma a partire da settembre svelano possibili colpi di scena nel rapporto tra Gabriella e Salvatore (Emanuel Caserio). Stando alle ultime anticipazioni, la stilista del grande magazzino prenderà del tempo prima di partire per Parigi. Come il pubblico ha visto nell'ultima puntata della quinta stagione, la giovane ha deciso di seguire il marito Cosimo (Alessandro Cosentini) che in precedenza le aveva chiesto di trasferirsi in Francia.

Tuttavia Gabriella, almeno inizialmente, non se la sentirà di lasciare Vittorio (Alessandro Tersigni) da solo nella gestione del Paradiso. Conti, infatti, avrà tutta l'intenzione di apportare dei cambiamenti che renderanno ancor più moderno il grande magazzino. Questo ritardo nella partenza potrebbe favorire un riavvicinamento tra la stilista e il giovane Amato.

Conferme dal set de Il Paradiso delle signore: una scena tra Gabriella e la domestica Assunta

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul presunto riavvicinamento tra Gabriella e Salvatore, l'attrice che la interpreta Assunta ha confermato la sua presenza sul set in una storia Instagram. Nel video, dopo le parole "Assunta? Sì?

Eccomi!", si è intravista una piccola parte del copione nel quale si leggerebbe che Gabriella era impegnata in una conversazione al telefono mentre stava preparando i bagagli. Da questa anticipazione si desumerebbe che la stilista si preparerà a partire, ma probabilmente qualcosa la fermerà. Gli spoiler rivelano che sarà il lavoro al Paradiso delle signore a intrattenerla ancora a Milano e probabilmente coinciderà con gli sviluppi anticipati da Alessandro Tersigni. Infatti, l'interprete di Vittorio ha fatto capire che il personaggio si butterà a capofitto nel rinnovamento del grande magazzino e che ci saranno dei colpi di scena "incentrati sul suo percorso lavorativo".

Ne Il Paradiso delle signore 6 potrebbe esserci il ritorno di Roberta

Nelle puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore il ritorno di fiamma tra Gabriella e Salvatore potrebbe non essere l’unico colpo di scena a cui assisteranno i telespettatori. Le nuove puntate potrebbero essere caratterizzate anche dal ritorno di Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis), ex Venere del Paradiso trasferitasi a Bologna per portare avanti la sua carriera universitaria. Il suo rientro a Milano non passerebbe inosservato, specialmente per la neonata coppia formata dall'ex fidanzato Marcello (Pietro Masotti) e Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena). Come i fan della soap ricorderanno, Barbieri aveva allontanato la giovane per proteggerla dal Mantovano, fingendo di avere una relazione con l'ereditiera.

Con l'eventuale ritorno di Roberta potrebbe crearsi un vero e proprio triangolo amoroso, poiché il barista adesso sta realmente con Ludovica.