La quinta stagione de Il Paradiso delle Signore si è conclusa il 28 maggio con un finale in gran parte spensierato, ma con qualche piccolo colpo di scena. É stato un epilogo positivo un po' per tutti i personaggi della soap, anche per Vittorio. Nonostante sia stato lasciato dalla moglie che ha deciso di dare la precedenza alla carriera trasferendosi negli Stati Uniti, Conti ha iniziato a guardare con ottimismo al futuro, concentrandosi sul grande magazzino. Adesso che dal punto di vista sentimentale l'uomo è libero, il pubblico si chiede se ci sarà un'altra possibilità per lui e Beatrice.

L'attrice che la interpreta, Caterina Bertone, ha parlato del suo personaggio in un'intervista e ha anticipato: "Possibili sorprese nella sesta stagione".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Caterina Bertone: 'Possibili sorprese per Beatrice'

In un'intervista rilasciata al settimanale Vero Tv Caterina Bertone ha parlato del personaggio che interpreta ne Il Paradiso delle Signore, descrivendolo come "forte, tenace e onesto". L'attrice ha confermato la sua presenza nella sesta stagione della soap anticipando che per Beatrice potrebbero esserci "possibili sorprese". Si tratterà di qualcosa legata al rapporto con Vittorio (Alessandro Tersigni)? Come il pubblico ha avuto modo di vedere nel corso di quest'ultima stagione, Conti ha dato ospitalità alla cognata Beatrice mentre la moglie Marta (Gloria Radulescu) era negli Stati Uniti per motivi di lavoro.

Durante il periodo della convivenza tra l'imprenditore e la vedova del fratello, già legati molti anni prima, hanno iniziato a emergere i sentimenti di un tempo, fino a spingere l'uomo a tradire la moglie.

Caterina Bertone de Il Paradiso delle signore ammette: 'Gli amori impossibili si trasformano in sentimenti profondi'

Sempre nel corso dell'intervista pubblicata sulla rivista VeroTv, Caterina Bertone ha approfondito il rapporto che lega Beatrice al cognato Vittorio, ammettendo che "A volte gli amori impossibili possono trasformarsi in sentimenti molto profondi".

L'attrice di origini liguri ha anche parlato di come è stato il suo ingresso nel cast de Il Paradiso delle signore, ammettendo di essere stata accolta in modo caloroso da tutti e di aver legato in modo particolare con Alessandro Tersigni, con l'interprete del figlio Pietro, Andrea Savorelli, e con Ilaria Rossi, il volto della stilista Gabriella.

Parlando del lavoro sul set, l'attrice ha anche aggiunto: "Ci possono essere molte scene da girare e i ritmi sono serrati, ma c'è sempre un clima rilassato".

Per l'interprete di Beatrice Il Paradiso delle signore riesce a 'donare momenti di serenità'

Lavorare su un set ai tempi della pandemia non è semplice e richiede maggiori sforzi sia dal cast artistico che da quello tecnico. I ritmi diventano ancora più intensi, ma l'obiettivo resta sempre quello di accontentare i fan cercando di andare in onda nei tempi previsti. Come ha dichiarato Caterina Bertone, è stato e continua ad esserlo anche per Il Paradiso delle signore, di cui in questi giorni iniziano le riprese della sesta stagione in arrivo su Rai 1 a settembre.

A tal proposito, l'attrice ha spiegato che la fiction sta portando avanti una missione molto importante, ossia donare "spensieratezza senza alcuna pretesa, anche in questi tempi così difficili".