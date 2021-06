La sesta stagione de Il Paradiso delle signore è in cantiere e gli attori sono già al lavoro sul set per registrare le nuove puntate della fortunata soap di Rai 1. Attraverso i social sono spuntati i nomi di due attori che interpreteranno nuovi personaggi e ai fan non sono sfuggiti i loro post su Instagram. Si tratta di Salvatore Langella e Laura Rossi: entrambi hanno postato sui social la loro presenza sul set.

Sesta stagione de Il Paradiso delle signore: arrivano nuovi personaggi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 sono ancora molto poche per quanto riguarda le nuove storie che coinvolgeranno i protagonisti, ma attraverso Instagram spesso compare qualche informazione.

La giovane attrice Laura Rossi ha postato sul suo profilo una foto sul set, inserendo la geolocalizzazione agli Studi Televisivi Videa e una piccola didascalia. "Il mio primo e unico ruolo in tv: la sartina ne Il Paradiso delle Signore". Non è ancora stata confermata la presenza di Maria Puglisi per la prossima stagione e al negozio di Vittorio potrebbe essere proprio il personaggio interpretato da Laura Rossi a sostituire la giovane sarta siciliana.

Salvatore Langella sul set de Il Paradiso delle signore

La sesta stagione de Il Paradiso delle signore vedrà i protagonisti della Milano degli anni '60 impegnati in nuove vicende e non mancheranno nuovi attori ad affiancare lo storico cast. Secondo quando emerge dal suo profilo social, Salvatore Langella, potrebbe essere uno dei nuovi personaggi per la sesta stagione della soap di Rai 1.

L'attore, infatti, ha postato una foto dal backstage de Il Paradiso delle signore vestito in giacca e cravatta.

Non è ancora chiaro il ruolo che l'attore interpreterà, perché non ha lasciato trapelare nulla se non il luogo del set. Le storie lasciate in sospeso nella quinta stagione sono molte: ci sarà ancora da scoprire tutta la verità su Achille Ravasi e l'uomo potrebbe essere legato in qualche modo al nuovo personaggio.

Salvatore Langella, tuttavia, potrebbe anche far parte di una storyline completamente nuova o essere un nuovo amore per una delle protagoniste.

Intanto il pubblico attende con ansia le nuove puntate de Il Paradiso delle signore per sapere come proseguiranno le storie dei protagonisti. La famiglia Amato dovrà far fronte alla lettera che Giuseppe ha ricevuto e che ha tenuto nascosta a tutti e per Vittorio ci sarà un nuovo inizio dopo l'addio a Marta.

Il dottor Conti si concentrerà sul rinnovamento della sua attività, circondato come sempre dall'affetto di tutti i suoi dipendenti che nel tempo sono diventati una seconda famiglia per lui. Inoltre, non è escluso il ritorno di Roberta che porterebbe non poco scompiglio alla nuova storia d'amore tra Marcello e Ludovica.