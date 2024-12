Lope si confiderà con Salvador nella puntata de La Promessa di sabato 4 gennaio. Le anticipazioni rivelano che il cuoco sorprenderà il suo amico: "Il denaro della valigetta è di Vera", dirà, "Suo padre è un ladro". Lope chiederà un consiglio a Salvador, visto che Cruz ha detto di essere la proprietaria di quella borsa. Il fidanzato di Maria dirà a Lope che l'unica cosa che Vera può fare è rinunciare a tutto per non rischiare il suo posto alla tenuta. Nel frattempo, Cruz farà pressioni su Pelayo affinché acceleri le nozze, mentre Virtudes sarà molto delusa dal suo viaggio a Martos.

Cruz chiederà ancora a Pelayo di allontanare Catalina da La Promessa

Lope non potrà fare a meno di pensare alla valigetta di soldi che appartiene a Vera e che Cruz ha rivendicato come sua. Il cuoco deciderà di confidare il suo segreto a Salvador che sarà sorpreso dal racconto del suo amico. "Il denaro della valigetta è di Vera", dirà Lope, "l'ha rubato a suo padre". Salvador chiederà come mai se la ragazza possiede quella fortuna lavori come domestica, ma Lope non saprà rispondergli. "Il padre è un ladro", spiegherà il cuoco, "Ma la marchesa ha detto a Romulo che il denaro è suo". Salvador consiglierà a Lope di non rivendicare in alcun modo quei soldi, perché la marchesa manderebbe subito via Vera, visto che non permetterebbe ad una ladra di restare a La Promessa.

Nel frattempo, Cruz rimprovererà Pelayo per il rinvio delle sue nozze con Catalina. La marchesa continuerà a fargli pressioni affinché il conte porti via la sua fidanzata dal palazzo. Pelayo chiederà altro tempo, ma Cruz non avrà più pazienza: "Ho aspettato troppo".

La delusione di Virtudes e la preoccupazione di Simona

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Virtudes confiderà a Simona che la sua visita ad Antonio non è andata come sperava.

La ragazza scoppierà in lacrime: "È andata peggio di come pensavo", dirà. Virtudes sarà molto agitata e non riuscirà a raccontare a sua madre nessun dettaglio. L'unica cosa che Virtudes dirà è che il suo problema non ha soluzione e questo preoccuperà ancora di più Simona. Quando la ragazza andrà via, Candela consiglierà a Simona di recarsi personalmente da suo figlio per capire cosa è successo con Virtudes.

"Vai tu a Martos", dirà Candela, "Questa è l'unica soluzione". Simona non sarà entusiasta del consiglio della sua amica e proverà ad inventare delle scuse pur di non affrontare suo figlio. Cruz, invece, consegnerà a Petra una busta con del denaro per ricompensarla. La cameriera dirà che non occorre, ma la marchesa insisterà, dicendole che grazie a lei ha ritrovato la sua valigetta con il denaro.

Vera nasconde a tutti la sua identità, in realtà è una nobile

Nelle puntate precedenti Romulo ha indagato su chi potesse aver perso la valigetta con il denaro ritrovata nella soffitta de La Promessa. Quando Lope è entrato nell'ufficio del maggiordomo e ha visto la borsa si è ricordato di averla già vista.

Il cuoco ha riconosciuto la borsa, identica a quella che Vera aveva con sé quando l'ha incontrata nel bosco. Lope ha chiesto spiegazioni alla ragazza che non ha più potuto negare e ha ammesso che i soldi sono suoi. Per spiegare come è arrivata ad avere quel denaro, però, Vera ha mentito ancora, raccontando a Lope che suo padre è un ladro e che lei ha preso i suoi soldi quando è scappata da lui. La cameriera, in realtà, sta nascondendo a tutti la sua identità. Vera è la figlia dei duchi di Carril e suo padre non è affatto un ladro, ma un ricco nobile.