Guzide sorprenderà Oylum a cena da Yesim e sarà molto delusa da lei nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che la giudice andrà da Tarik per avvertirlo dell'aggressione di Ozan e vedrà Oylum con Oyku tra le braccia. Senza parole, Güzide rifiuterà il perdono di sua figlia, che la rincorrerà inutilmente. Ormai senza fiducia nella sua famiglia, Guzide chiederà aiuto a Tolga che si darà da fare per rintracciare Ozan e portarlo in ospedale.

La scelta di Oylum e la cena da Yesim

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum dovrà prendere una decisione molto importante che pagherà a caro prezzo.

Tutto avrà inizio quando la ragazza sarà costretta a confessare a Tarik che è stata espulsa dall'università e ha mentito per mesi ai suoi genitori. Dopo una prima reazione di stizza, Tarik perdonerà sua figlia e diventerà suo complice, promettendole di comprarle il biglietto per New York e non dire nulla a Guzide. Il rapporto ritrovato con suo padre, porterà Oylum a sentirsi in debito con lui e le farà accettare l'invito a cena a casa di Yesim. La ragazza si sentirà un po' a disagio in quella situazione, perché si renderà conto di aver fatto qualcosa che Guzide non approverebbe. Oylum andrà da Yesim e abbraccerà la piccola Oyku, impaziente di stare con sua sorella. Tutti saranno d'accordo sul fatto che la giudice non verrà mai a sapere di quella cena, ma le cose andranno diversamente.

Ozan sarà aggredito per strada dagli uomini di Kaan. Ferito, il ragazzo chiamerà Guzide e le chiederà di andarlo a prendere, ma non riuscirà a dirle dove si trova. In preda al panico, la giudice si rivolgerà alla polizia e proverà a telefonare a Tarik, che però non risponderà alle sue chiamate.

Ozan nei guai, Guzide chiederà aiuto a Tarik

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide correrà a casa di Yesim per parlare con suo marito e dirgli cosa sta accadendo. La giudice entrerà in casa e urlerà contro Tarik: "Non sappiamo se Ozan è vivo o no, mio figlio è stato aggredito". Appena Guzide girerà lo sguardo, vedrà Oylum a tavola, con Oyku tra le braccia e resterà senza parole.

Sconvolta da quell'immagine, la giudice non riuscirà a dire neanche una parola, ma si limiterà a guardare sua figlia con delusione. Guzide andrà via in fretta e Oylum la rincorrerà chiedendole perdono, ma la giudice salirà in macchina e racconterà tutto a Nazan. L'unico a cui Guzide potrà chiedere un aiuto concreto sarà Tolga che non esiterà a rintracciare Ozan dal segnale del telefono. Il ragazzo sarà portato in ospedale, mentre Yesim sarà disperata perché Guzide ha rovinato la sua serata con Oylum e Tarik.

Il rapporto tra Oylum e suo padre

Nelle puntate precedenti, Oylum ha sofferto molto per la doppia vita di suo padre. La ragazza si trovava in carcere e si rendeva conto che Tarik pensava all'altra famiglia.

Oylum ha deciso di punire suo padre rifiutandolo come avvocato, ma a un certo punto le cose sono cambiate. Tarik si è reso conto che Yesim gli aveva mentito sull'aggressione di Guzide e l'ha lasciata. Da quel momento l'avvocato è tornato più vicino ai problemi della famiglia di Guzide e ha riconquistato la fiducia di Oylum.