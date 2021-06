Dopo il grande successo della terza stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap opera è pronta per tornare a far sognare gli spettatori con le sue nuove puntate ricche di storie romantiche e colpi di scena. Le aspettative dei telespettatori sono alte soprattutto dopo il finale della stagione che si è conclusa il 28 maggio. Per questo, una delle attrici della soap, Chiara Russo, che interpreta il ruolo della ricamatrice del grande magazzino diretto dal dottor Conti (Alessandro Tersigni) ha rilasciato un'intervista a Tv Serial nella quale ha commentato quanto è accaduto al suo personaggio ne Il paradiso delle signore 5 e dove ha rivelato alcune anticipazioni in merito alle nuove puntate che sono in questi mesi in corso di registrazione.

Il commento di Chiara Russo sul finale di stagione

"Il Paradiso è terminato almeno per ora. Abbiamo cercato sempre di raccontare questa storia con amore e affetto. Oggi questo calore ci sta tornando indietro e ci riempie il cuore, e noi, ne siamo davvero tanto contenti", queste le parole di Chiara Russo, attrice che dal 2019 interpreta il ruolo della giovane Maria Puglisi.

Nel corso del finale di stagione andato in onda lo scorso maggio, la storyline del personaggio della giovane attrice ha avuto una vera evoluzione: Maria, infatti, avendo intrapreso dopo non poche peripezie la relazione d'amore con il giovane Rocco Amato, è riuscita ad affrontare con coraggio e forza la decisione del suo giovane sposo di trasferirsi a Roma per esaudire il suo sogno, ovvero quello di iniziare la carriera ciclistica.

Chiara Russo che ha raccontato di essere rimasta emozionata e sorpresa, come i suoi colleghi, del finale di stagione, ha dichiarato di aver molto apprezzato la storyline che gli sceneggiatori hanno scritto per il suo adorato personaggio. In particolar modo, l'artista ha affermato di apprezzare la fermezza e il coraggio assunti improvvisamente da Maria nel momento in cui ha dovuto spingere il giovane Amato a raggiungere il suo sogno.

"Sono contenta - ha rivelato- di come Maria ha gestito tutta questa situazione".

Il ringraziamento di Chiara Russo

Prima di salutare e di ringraziare tutti i fan de Il Paradiso delle signore, Chiara Russo ha auspicato un futuro prospero e ricco di nuove avventure per il futuro della serie. L'artista che ha anche ricordato quanto i vari protagonisti della soap siano uno diverso dall'altro, non ha negato di essere molto curiosa di conoscere quale sarà il percorso di formazione, ricco di eventi belli e brutti, che li vedrà a settembre protagonisti.

In merito a questo, infatti, Chiara Russo ha fatto intendere che non mancheranno sorprese e momenti di suspence. "Non è detto - ha affermato - che ciò che è stato scritto fino a oggi non possa cambiare".